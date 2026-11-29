"Когато видях какво се случва, бях шокиран! Мои приятели също бяха в тази зона. Беше хаос. Когато пристигнах, престъпниците продължаваха да се опитват да влязат в зоната, в която силите за сигурност се опитваха да опазят. Виждахме феновете как треперят, как крещят от страх, хора по земята, кръв навсякъде. Като футболен фен от дете, и в Бразилия съм виждал много инциденти на стадионите, но нищо подобно. Нивото на насилие беше отвъд всичко, които съм виждал. Не мога да повярвам, че това са фенове на Марсилия! Това са престъпници! Облечени са като престъпници, носят оръжие и нападат жени, деца и възрастни хора! Не е конфликт между фенове на улиците, сбиване! Това е планирана атака, нападение срещу нашите фенове, срещу българи!"

Това разказа Фелипе Берлинер - новият председател на съвета на директорите на футболния "Левски", след случилото се с българските привърженици на отбора на стадиона в Марсилия минути преди мача от петия кръг на Лига Европа.

За Берлинер най-големият приоритет сега е установяването, издирването и подвеждането под наказателна отговорност на ултрасите на "Олимпик" Марсилия.

"На институционално ниво вярваме, че УЕФА, "Олимпик" Марсилия и френските власти, всички те по различен начин са отговорни за случилото се. Френската полиция трябваше да гарантира сигурността на мача, на нашите фенове. УЕФА трябваше да спре мача. "Олимпик" Марсилия трябваше да направят "Велодром" безопасно място за гостуващите фенове, които да дойдат и да се насладят на футболен мач без да бъдат нападани", каза той в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Ръководството на "Левски" бе критикувано, че не е настояло за спиране на мача с "Олимпик" в четвъртък вечерта. Срещата се игра, а "сините" загубиха с 0:1 след гол от дузпа.

Според Берлинер представителите на клуба са се доверили на по-опитните организатори от френска страна.

"По отношение прекратяването на мача - опитахме! Много усърдно се опитахме да го спрем преди началото и на полувремето! Сигурността на феновете ни е приоритет, по-важен от какъвто и да е резултат, от каквито и да е глоби. Това е топ приоритет. Бяхме информирани от делегата на УЕФА и от френската полиция, че спирането на мача би предизвикало още повече насилие, защото поне по време на срещата хората биха я гледали, биха се разсейвали. Много е лесно впоследствие да казваме какво е трябвало да се случи. Но тогава боравехме с ограничена информация за обстоятелствата. Щеше да бъде безразсъдно от наша гледна точка да пренебрегнем препоръките на експертите по сигурността, които казаха да не го правим, защото това може да постави нашите фенове под по-голям риск. Тогава на момента трябваше да се взимат решения и специалистите ни посъветваха какво да се направи. Ние сме на чуждо място, на техния стадион. Те са специалисти там, а не ние", обясни Берлинер.

Той добави: "Реалността е, че съм бесен от случилото се и разбирам реакцията на феновете. Тя е нормална. Те са бесни не само на клуба, а и на французите. Нашите фенове несправедливо бяха нападнати в чужда държава, която не успя да им осигури сигурност. От тази гледна точка, мога да кажа, че трябва да работим заедно - като клуб, с привържениците, с българските власти, в сътрудничество с френската полиция и УЕФА, за да може да има правда за пострадалите фенове и отговорните за случилото се да платят цената."

УЕФА води разследването срещу самия клуб от Марсилия и наказанието ще бъде разпоредено от европейската футболна централа, като не се изключва и изваждане от европейските клубни турнири.

"Първо, преди какъвто и да е спортен резултат, искам да е гарантирано, че френската полиция ще идентифицира извършителите. Те са ясно различими и моля хората да продължават да публикуват техните снимки в социалните мрежи, защото те служат и на нас, и на полицията като доказателства. Извършителите трябва да понесат наказателна отговорност. Това е нашият приоритет! Освен това, трябва да има тежко наказание от страна на УЕФА за Олимпик Марсилия и стадион "Велодром". В крайна сметка ние бяхме гости, а те са отговорни за гарантирането на нашата сигурност заедно с френските власти. Провалиха се и трябва да платят цената! Вярвам, че Марсилия трябва да бъде изключен от турнирите, но по-важно е, че "Велодром" не трябва да бъде арена на футболни мачове преди да се приемат нови мерки за сигурност, а те са много далече от това. Разбрах, че самият стадион е в "пробация" и мисля, че случилото се не им помага за това. Докато тези мерки не бъдат взети, не бива да има повече мачове от "Велодром", каза Берлинер.

Той обясни, че са поискали от УЕФА анулиране на резултата, служебна загуба за Марсилия и 3 точки за Левски. "Нашите футболисти излязоха на терена и видяха какво се случва на местата, на които трябва да са техните семейства и екипът. Как може да се играе мач при такива условия?! Това съществено влияе на резултатът!", добави той.

"В момента, в който хаосът настъпи и докато Даниел Боримиров се бореше да спре мача, аз отидох при колегите от УЕФА. Те казаха, че е "дребен инцидент". Когато отидох да видя какво се случва, заварих пълен хаос. Медиците от Спешна помощ на самия стадион се опитваха да превържат пострадалите, но отне твърде много време, докато пристигнат лекари и се погрижат за тях. Още повече време отне на линейките, за да стигнат в болница. Поддържаме връзка с тях още от тогава и гарантирам, че от клуба сме във връзка с всеки един от засегнатите, за да им осигурим необходимата подкрепа. Нашият приоритет в момента е, че и последният фен от Марсилия се е прибрал у нас", обясни той.

Берлинер е категоричен, че клубът е във връзка с всички пострадали от момента на нападението. През нощта правителственият самолет прибра у нас двама от пострадалите.

В момента само един от феновете продължава да е в болница във Франция и чака разрешение за пътуване обратно към България.

"Нека бъдем единни и всеки един глас - от нас, от правителството, от БФС, от нашите съперници, които вече изказаха своята подкрепа. Молим феновете да бъдат търпеливи и ще направим всичко възможно да има справедливост за тях", завърши той.