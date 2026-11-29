В типичния си стил Жозе Моуриньо каза защо неговият "Реал" падна 1:2 от "Алавес" на "Бернабеу". Специалния обвини себе си, но и рефера за поражението, след което кралският клуб бе успя да се изравни с лидера "Барселона".

"Реал" завърши мача с човек по-малко, след като Джуд Белингам получи червен картон в края на двубоя.

"В края се забеляза и липса на свежест, но отговорността за решенията и загубените точки е изцяло моя. Любопитно ми е кого съдията ще изгони този съдия през следващия сезон – преди две години беше Мбапе, миналата бе Винисиус, сега е Белингам, може би догодина ще бъде Куртоа. Този рефер просто обича да показва власт и да се прави на феномен. Не казвам, че губим заради него, но има ясни насоки от УЕФА: настъпване – жълт картон, удар в лицето – жълт картон, спиране на контраатака – жълт картон. За задържане срещу Мбапе обаче картон не бе показан, което ме ядоса", завърши Моуриньо.