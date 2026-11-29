Една от легендите на "Манчестър Юнайтед" - Петър Шмайхел прозря, че рекордьорът по титли от Висшата лига може да изпадне през този сезон. "Червените дяволи" са в зоната на изпадащите с 8 точки, като имат една победа, която бе през август. Това е най-слабият старт в историята на клуба, която е повече от век.

И след смяната на Майкъл Карик с Маурисио Почетино нещата не са оправиха. В първите 2 си мача аржентинецът падна с 0:4 - първо от "Ливърпул", а вчера и на "Олд Трафорд" от "Брентфорд".

Мисля, че хората започват да свикват с идеята, че "Манчестър Юнайтед" може да изпадне. Няма значение колко е голям стадионът ти. Ако не си достатъчно добър, ще страдаш. Точно това е напрежението, с което се сблъскват играчите и ръководството. Ако това е представянето, което можем да покажем, тогава трябва да приемем, че сме в битка за избягване на изпадането. Изобщо не очаквах това. Мислех, че тук ще стане обратът. Не мога да виня Почетино", каза легендарният страж, спечелил Шампионската лига през 1999 г. с "Юнайтед".