Момчето, което предпази приятелката си и от варварското нападение на феновете на "Марсилия" преди началото на мача с "Левски" - Викторио Младенов благодари на лекарите, на близките си, на клуба и на всички институции и хора, които му помогнаха да се прибере.

Снощи той и приятелката му - Боги, се прибраха от Франция със "Спартана".

Ето какво написа той в социалната мрежа:

"Приятели,

Пиша тези редове, за да ви благодаря от сърце за хилядите съобщения, обаждания и молитви през последните дни. Подкрепата, която получавам от вас – от „синята" общност и от съвсем непознати хора в цяла България ми дава огромна сила.

В онзи ад на „Велодром" нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин.

Благодаря на лекарите, на близките ми, на клуба и на всички институции и хора, които помогнаха да се приберем у дома. Насилието няма място нито на стадиона, нито никъде другаде. Пазете се и не оставайте безразлични един към друг! Само Левски!", написа Младенов на своите профили в социалните мрежи.