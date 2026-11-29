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Заради тежката зимна обстановка в България БФС отложи 4 двубоя от професионалния ни футбол. Става дума все за срещи, които трябва да се играят в Северна България, където снегът е много.

Мачът на "Лудогорец" с "Ботев" във Враца е единственият от елита, които няма да се проведе днес. Двубоят под Околчица трябваше да се играе вчера, но бе отложен с 24 часа за днес, неделя. Но снегът няма как да бъде почистен и мачът се отлага.

3 срещи от Втора лига - "Етър"– "Несебър", "Спартак" (Плевен) – "Янтра" и "Лудогорец II" – "Рилски спортист" , също са отложени.

Сега мачът на "Левски" със "Септември" на Националния стадион "Васил Левски" остава. Срещата е планирана за 16 ч.

Мачът в Кърджали между "Арда" и ЦСКА1948 засега трябва да се проведе също. Той е планиран за 13,30.