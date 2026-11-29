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Проблемите с контузии в "Байерн" (Мюнхен) стават все по-сериозни. Халфът Конрад Лаймер получи разместване на сухожилие в десния глезен по време на равенството 0:0 срещу "Хамбургер", а баварците съобщиха, че националът на Австрия ще се подложи на операция.

Лаймер влезе в игра през второто полувреме на мястото на 18-годишния Ленарт Карл, но получи удар в крака, който го принуди да напусне терена в 87-ата минута.

"Байерн" вече е лишен от услугите на няколко ключови играчи, сред които Хари Кейн, Майкъл Олисе, Джамал Мусиала и Серж Гнабри.