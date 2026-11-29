3:0 над "Левски", 2:1 над ЦСКА, 4:2 над "Славия" и 3:1 над "Ботев" (Пловдив). Това не са резултати от игра на фентъзи футбол, а от елитната юношеска група до 16 години. И са на талантите на "Черноморец" (Бургас), родени през 2011 г., водени от Георги Терзиев.

Те станаха и първият отбор в детско-юношеския футбол в България, който си гарантира участие в по-горната дивизия U17 през следващия сезон по спортен път. Това стана факт, след като тимът на Георги Терзиев завърши 1:1 с "Етър" във Велико Търново в снега, а малко по-рано "Дунав" и "Локо" (Пловдив) завършиха при 0:0.

Бургазлии събраха 32 точки и са недостижими за основния си опонент в битката за топ 8 кръг преди края, взимайки единствената свободна квота за клубове, които нямат формация при по-големите, както гласи наредбата на БФС. Няма аналог отбор при новия формат на провеждането на първенствата в Елитните юношески групи отбор да се е класирал за следващата дивизия в толкова ранен етап от сезона.

Но това е само едно от постиженията на този отбор, който в последните пет месеца се превърна в истинска сензация и счупиха куп рекорди.

Вероятно подценявани, момчетата от Бургас дойдоха в дивизията Елитна U16 през два баража, след като две години преди това играеха в Зоналната група "Пловдив". И след като през юни влязоха при най-добрите, днес те вече имат гарантирано място и в U17 догодина.

Сега от 2-о място във временното класиране момчетата на треньора Терзиев могат дори и да мечтаят за титлата, като директен мач за златото в "Черноморец" не се е случвало от 2012 година. Тогава 15-годишните таланти от набор'97 стигна до финал, но отстъпи след дузпи на "Левски" (Сф) в Нова Загора. По ирония на съдбата, вратарят на онзи отбор Петко Пацов сега е помощник-треньор в отбора на Георги Терзиев.

Освен с 10 победи от 14 мача, "Черноморец" се гордее и с второто най-резултатно нападение в групата с 42 отбелязани гола, но също така и с впечатляващи победи над традиционно водещи школи. В началото момчетата имаха нужда от адаптация и тогава претърпяха поражение с 3:4 от "Лудогорец" и завършиха наравно 2:2 със "Септември".

Но още по-любопитното е, че 70 процента от този състав премина в два сезона в зоналните първенства, където трябваше да се изгради и да разбере начина на работа на треньора си. Младият специалист Георги Терзиев показа, че няма нужда от непрекъснати и мащабни селекции на млади футболисти, а просто трябва да се работи върху качествата на наличните.

Всъщност този треньор имаше възможност да изгради нещо подобно и при предишната си генерация - набор 2006 преди три години, но проектът беше прекъснат преждевременно от тогавашното клубно ръководство.

Сега идва и още един сериозен проблем за клуба - да се запази отборът. Защото телефоните вече звънят и поредният талантлив набор може да изчезна от Бургас. И от футбола въобще, както сочи статистиката през последните години.