На 19 ноември в Канада е починал Николай Котерлицов, един от най-изявените треньори по биатлон в България. Той работи в ЦСКА и е национален селекционер до 1991 година, когато заедно с 8 от своите състезатели напускат, защото се съмняват, че са им давани анаболи. Този отбор има бронз от световно за младежи. След скандала с възпитаника си Росен Илиев емигрират в Канада.

Зад Океана Котерлицов започва да работи с женския национален отбор на Канада и прави удар на олимпиадата в Лилехамер, където неговата състезателка Мириам Бедар печели и двете олимпийски титли в спринта и индивидуалното.

Две години преди Лилехамер Бедар е трета на олимпиадата в Албервил в индивидуалната дистанция след германката Анте Мизерски и Светлана Печорская от ОНД. Година след това на световното в Боровец печели спринта пред рускините Надежда Таланова и Елена Белова, и е втора след германката Петра Шааф в индивидуалното.

На олимпиадата в Лилехамер Бедар взе златото заради стрелбата си, като в индивидуалното имаше само 2 грешки и изпревари с 46,7 секунди Ан Бриан (Франция), която бе с три. Трета бе Уши Дизъл от Германия. Мария Манолова бе 22-а, Ива Шкодрева - 41-а, Надежда Алексиева - 47-а.

Второто злато на Бедар в спринта бе повече от драматично. С 2 грешки тя изпревари само с 1,1 секунди беларускинята Светлана Парамигина и с 1,2 секунди Валентина Цербе от Украйна. Ива Шкодрева бе 11-а, дебютантката Екатерина Дафовска - 29-а, а Мария Манолова остана 52-а.