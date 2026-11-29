Никола Цолов определено нямаше късмет в основното състезание за Гран при на Катар във Формула 2.

Българският пилот стартира 7-и и нещата се движеха според стратегията на "Кампос рейсинг" до спирането в бокса за смяна на меките гуми. Основният съперник за титлата Алекс Дън остана на пистата, но в този момент Рафаел Виягомес се удари здраво в предпазната ограда и на трасето излезе автомобил за сигурност. От това се възползваха останалите, които не бяха влизали в бокса, а Цолов изостана.

Само след 10 обиколки от общо 32 състезанието бе прекъснато с червен флаг, за да бъде поправена стената. При рестарта Никола бе 16-и и след изпреварвания и смяна на гуми на други пилоти стигна до 6-ото място. Победата обаче бе за Дън и така ирландецът вече е начело в генералното с 6 точки пред нашия пилот.

Сезонът би трябвало да завърши на пистата "Яс Марина" в Абу Даби след седмица и тези стартове дават шанс на Цолов да се пребори за титлата.