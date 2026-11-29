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Благой Тодев потвърди, че е в добра форма, влизайки в точките и във втория си старт от световната купа по биатлон.

В спринта на 10 км в Контиолахти (Финландия) 25-годишният банскалия направи само 1 пропуск в двете стрелби и се нареди 38-и. Така той прибави 3 точки към актива си за генералното класиране и с 23 е на 27-о място.

Васил Зашев и лидерът на националния отбор Владимир Илиев не свалифа по 2 мишени и завършиха 68-и и 71-и.

С 4 грешки световният шампион при юношите в масовия старт Георги Джоргов е на 100-тно място от 106-има участници.

Първия спринт за сезона бе спечелен от носителя на световната купа Ерик Перо (Франция), който свали и 10-те мишени.

Втори на 26,8 сек се нареди американецът Кембъл Райт с една грешка.

Трети е шведът Себастиан Самуелсон (0) с изоставане от 29,6 сек.