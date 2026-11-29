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Логично мачът между "Септември" и "Левски" бе отложен заради обилния снеговалеж в София.

По програма двубоят трябваше да се играе на Националния стадион "Васил Левски" от 16 ч. Час преди това двата тима, със съдиите и делегата на БФС, взеха решение да отложат старта с час, за да се пробва да се почисти стадиона.

Е, след втората техническа конференция се взема решението двубоят да бъде отложен за 24 часа. Предложението идва от лагера на шампиона на България. И е прието от всички.

Утре в 11,00 часа ще има нова среща, на която да се вземе решение дали срещата ще се проведе.