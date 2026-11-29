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Елизара Янева не можа да спечели титлата и от втория турнир по тенис в Търнава (Словакия).

Поставената под номер 1 българка отстъпи в оспорван финал пред Сузан Ламенс (Нидерландия) с 4:6, 6:1, 5:7.

Пловдивчанката изостана с 1:4 в третия решителен сет, успя да изравни при 4:4, но не удържа подаването си в последния гейм.

Янева постигна девет поредни победи при само два загубени сета. С поредното си силно представяне 19-годишната българка заработи 49 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното за нея 135-о място.