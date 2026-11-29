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Християн Георгиев завърши на пето място на финалния турнир от веригата Гран при по таекуондо в Астана, Казахстан. В категория 58 килограма българинът записа една победа и една загуба.

В първата си среща състезателят на клуб „Ахил" се наложи над американеца Йънгсък Итън Гън. Двубоят предложи впечатляващ обрат, след като Георгиев загуби първия рунд с 8:18, но успя да спечели следващите два и да си осигури победата.

Представянето му в тази среща привлече внимание и той беше номиниран в категорията „One of the Best Comebacks" – за едно от най-добрите обрати в турнира.

Християн Георгиев се нареди и на второ място сред състезателите за деня по брой успешни попадения в главата, като реализира общо пет.

Във втория си двубой българинът отстъпи пред представителя на Иран Аболфазл Занди, който впоследствие спечели титлата в категорията.

Занди е действащ световен шампион от първенството в Уси, Китай, през 2025 година, а през същата година триумфира и на световното първенство до 21 години в Найроби, Кения.

През 2026 година иранецът спечели и турнира от веригата Гран при в Париж, където на финала победи олимпийския шампион Те Джун Парк от Южна Корея.

Участието на Християн Георгиев в Астана е историческо, тъй като той стана първият български таекуондист, достигнал до финалния турнир на веригата Гран при.

Финалният турнир от веригата на Гран При по таекуондо в Астана ще предложи новост в технологичното развитие на спорта.

За първи път в официално състезание ще бъде използвано светещо игрално поле – иновативното LED татами на компанията KPNP, наречено „Доджанг Револ" (Dojang Revol).

След въвеждането на електронната екипировка, която промени начина на отчитане на точките в таекуондото – електронните нагръдници (хо-го), чорапите със сензори, каските и ръкавиците, сега технологичната революция достига и до самото състезателно поле.

Новото LED татами е следващата стъпка в модернизирането на спорта. То ще промени визуалното представяне на двубоите и ще предложи различно изживяване за състезателите и зрителите.