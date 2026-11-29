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Владимир Зографски се нареди на 28-о място във втория старт от световната купа по ски скок на голямата шанца във финландския зимен център Рука.

Българинът, който вчера беше 20-и в първото състезание, завърши със 191,3 точки, след като постигна опити от 129,0 метра в първия кръг и 116,0 във втория.

В квалификацията по-рано днес Зографски се нареди 24-и със 120,4 точки и скок от 131,5 метра.

Победител стана австриецът Щефан Ембахер, за когото това е трета победа за сезона. Той записа 269,4 точки след скокове от 138,5 и 138,0 метра.

В класирането за световната купа след четири старта начело е Щефан Ембахер с 345 точки. Зографски е на 29-а позиция с 18.