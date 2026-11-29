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Фенът на "Левски", който пострада най-тежко от варварското поведение на ултраси на "Олимпик" (Марсилия), се влошава. Здравословното състояние на Велислав Велков е критично. "Вече е на командно дишане и с висока температура - почти 40 градуса", написа Тодор Батков-младши. "Господ да му помага", добави синът на бившия собственик на "Левски".

Велислав нямаше как да бъде транспортиран до България с изпратения във Франция "Спартан" - лекарите категорично забраниха да лети заради състоянието му.

Велислав Велков е член на сдружение "Сини сърца". От фенската организация поискаха оставките на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен и на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева заради неадекватно поведение след тежкия инцидент на "Велодром".