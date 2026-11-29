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Олимпийската ни медалистка в биатлона Лора Христова направи прогрес в класирането при втория си старт от световната купа.

В Контиолахти (Финландия) 23-годишната националка направи 1 пропуск при двете стрелби и завърши 24-а. При старта на кампанията Лора бе 31-а в индивидуалната дисциплина на 15 км.

Силно в Контиолахти се представи и Валентина Димитрова, която бе върната в "А" отбора на България. Тя свали и 10-те мишени, за да се нареди 31-а.

Милена Тодорова (3 грешки) и Мария Здравкова (3) са съответно 76-а и 97-а. Победата отново бе за шведката Елвира Йоберг (1)

Със 17-те точки от спринта Христова събра 27 и е 27-а в генералното класиране за световната купа.

Валя с нейните 10 заема 44-а позиция, а с 5 Милена е 50-а.

През идната седмица ще се проведе вторият кръг от световната купа, а домакин е Хохфилцен (Ав). Програмата включва спринт, преследване и традиционни женска и мъжка щафета.