Шеф на шампионите: Опитахме да прекратим мача, сигурността на феновете ни е приоритет, по-важен от какъвто и да е резултат, от каквито и да е глоби

В много тежко състояние се намира един фен на “Левски” след зверската и варварска атака от страна на привърженици на “Марсилия” преди двубоя от Лига Европа в четвъртък. Заради здравословното му състояние той не бе прибран с държавния “Спартан”, който прибра другите от френския град, останали в болница след свирепите атаки с ножове, метални прътове и други хладни оръжия.

Лекарите във Франция отказват да го пуснат от болницата. А по всяка вероятност най-тежко пострадалият фен на “Левски” ще бъде опериран, тъй като състоянието му се влошава. Той е командно дишане и с много висока температура.

“Намира се в болница “Норд” в Марсилия. Под лекарско наблюдение е. Състоянието му не позволява транспортиране по въздух, като е възможно да се наложи операция”, каза здравният министър Катя Ивкова, като уточни, че има организирана медицинска евакуация и на третия пациент, ако това се наложи и след като медицинският екип на болницата разреши транспортирането му.

Иначе самолетът бе изпратен по лично разпореждане на министъра на отбраната Димитър Стоянов. А в малките часове на неделя той кацна с двама нашенци - Викторио и неговата приятелка Боги. Младежът е въпросният, чийто кадър обикаля интернет с най-трогателното нещо в последните месеци. А именно Виторио предпази като жив щит приятелката си и от варварското нападение на феновете на “Марсилия”. И не мърда от ударите, докато в един момент просто не припада.

Викторио (с черната качулка) пази приятелката си от ударите на френските ултраси.

“В онзи ад на “Велодром” нямах време да мисля. Направих единственото, което сърцето и съвестта ми подсказаха. Не се смятам за герой. Вярвам, че всеки човек на мое място би постъпил по същия начин.

Благодаря на лекарите, на близките ми, на клуба и на всички институции и хора, които помогнаха да се приберем у дома. Насилието няма място нито на стадиона, нито никъде другаде. Пазете се и не оставайте безразлични един към друг”, написа Викторио, който, след като каца в България заедно с приятелката си, е откаран във ВМА. На Вико, както го наричат близките, днес му предстои операция.

В същото време председателят на Съвета на директорите в “Левски” Фелипе Берлинер е категоричен, че клубът настоява пред УЕФА за изхвърлянето на “Марсилия” от Лига Европа и присъждането на служебна победа за “сините”.

Поискахме от УЕФА незабавно след мача анулиране на резултата, служебна загуба за “Марсилия” и три точки за Левски. Няма никакъв начин някой да спори, че да играеш мач, когато нашите футболисти излязоха на стадиона и видяха местата, където са техните семейства и екипът на отбора, да играят футбол при тези емоции и при всичко, което се случва. По отношение на прекратяването на мача - опитахме! Много усърдно се опитахме да го спрем преди началото и на полувремето! Сигурността на феновете ни е приоритет, по-важен от какъвто и да е резултат, от каквито и да е глоби. Това е топприоритет. Бяхме информирани от делегата на УЕФА и от френската полиция, че спирането на мача би предизвикало още повече насилие, защото поне по време на срещата хората биха я гледали, биха се разсейвали. Много е лесно впоследствие да казваме какво е трябвало да се случи. Но тогава боравехме с ограничена информация за обстоятелствата. Щеше да бъде безразсъдно от наша гледна точка да пренебрегнем препоръките на експертите по сигурността, които казаха да не го правим, защото това може да постави нашите фенове под по-голям риск. Тогава на момента трябваше да се взимат решения и специалистите ни посъветваха какво да се направи. Ние сме на чуждо място, на техния стадион. Те са специалисти там, а не ние”, каза пред bTV шефът в “Левски”.

Във Франция по традиция опитват да изкарат виновни чужденците, в случая разбирайте българите. Медиите там продължават да твърдят, че техните са невинни. А всичко е станало заради провокация от страна на привържениците на “Левски”.

Грандове в Италия

с подкрепа към

“сините” след боя

на “Велодром”

Ултрасите на “Лацио” ясно показаха какво мислят за действията на подкрепящите “Марсилия”.

Редица ултраси на чужди клубове излязоха с призиви в подкрепа на “Левски” и осъдиха действията на привържениците на “Марсилия”, които най-безцеремонно биеха подкрепящи “сините” на “Велодром”. И удряха наред, без значение дали става дума за жени, или деца.

Италианският “Лацио”, чиито фенове са побратими с тези на родния шампион, атакуваха агресорите от френския тим.

По време на шествието си в Торино преди гостуването на едноименния отбор ултрасите на “Лацио” вдигнаха голям транспарант: “Марсилски гнусни маймуни”. Именно този надпис на италиански беше начело на шествието им, а посланието е с ясен адресат.

Преди няколко години “Лацио” дойде в София, за да играе мач по случай вековната история на “Левски”.

Италианският “Наполи” също показа съпричастност към привържениците на “Левски” и осъди зверските варварски действия на французите.

“Марсилия”, вие сте срам за ултрасите”, написаха на транспарант феновете на неаполитанците в събота вечер, докато пътуват за двубоя на техния тим със “Сасуоло”.

“Марсилия” - позорът на Европа”, с този слоган пък излязоха привържениците на румънския “Фарул” (Констанца).