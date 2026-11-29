Маурисио Почетино завинаги ще остане в историята на “Манчестър Юнайтед” като един от тримата мениджъри, започвали престоя си на “Олд Трафорд” с 2 поредни загуби във Висшата лига. Както в първия си двубой като треньор на “червените дяволи”, така и във втория аржентинският спец падна 0:4. Първият път бе от “Ливърпул” в дебюта, а в събота вечерта “Юнайтед” катастрофира със същия резултат в своя дом.

Само още двама мениджъри на манчестърци в близо 150-годишната история на клуба са стигали до подобно постижение. Първият е Джон Чапмън, който през 1921 г. губи дебютните си 2 срещи. А вторият - Ерик тен Хааг, преди 4 г.

“Юнайтед” записва най-лошия сезон в историята си, като след 12 мача е на предпоследното 19-о място в елита на Англия. Отборът има само 1 победа, дошла през август.

“Мисля, че хората започват да свикват с идеята, че “Манчестър Юнайтед” може да изпадне”, каза след срамната загуба една от клубните легенди на “червените дяволи” - вратарят Петър Шмайхел.

“Евертън” пък спря устрема на градския съперник “Ливърпул” в голямото дерби на Мърсисайд. Двубоят завърши 1:1.

