Кими Антонели постигна десетата си победа за сезона и първа като нов световен шампион. Успехът на италианеца обаче дойде заради лошия късмет на съотборника му в "Мерцедес" Джордж Ръсел.

Британецът потегли от първа позиция, но при спиране в бокса бе забавен над 10 секунди, тъй като механиците трябваше да отстранят полепнали по пода на автомобила му парченца заради инцидент по-рано в състезанието. Така Антонели поведе, а после няколко пъти пита дали да не върне позицията на Ръсел, но от бокса му отказаха.

Сезонът завършва другия уикенд в Абу Даби.