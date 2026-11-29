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Волейболните звезди на България - братята Александър и Симеон Николови, имаха решаваща роля "Кучине Лубе" (Чивитанова) да измъкне трудно победа в италианския елит.

У дома тимът на националите ни се наложи след здрава битка над "Пиаченца" с 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:11) в 7-ия кръг на първенството.

Алекс отново бе в стихията си завърши като най-резултатен напрегнатия дуел с 28 точки (6 аса!, 2 блока) и резонно бе обявен за MVP.

Мони към висококласните си разпределителски действия добави 9 точки (2 аса, 3 блока).

Така общо братята реализираха 37 от 111 точки за "Лубе", или точно 1/3.

На второто място във временното класиране тимът на Алекс и Мони има 7 победи, 1 загуба и 20 точки.

Лидер с 8 успеха и 22 точки е шампионът "Перуджа".