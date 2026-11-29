Синът на бившия сабствоник на "Левски"Тодор Батков - Тодор Батков-младши отново захапа ръковоството на "синия" клуб в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров.Батков стана пряк очевидец на събитията в Марсилия и обвини сегашните шефове в липсата на адекватни мерки
В позизция във Фейсбук той написа:
"Оставка кога ще метнеш, Боре.Синчето на един бивш собственик пита "шурея на едн бивш спонсор". Батков-младши нападна ръковоството още в пегък по bTV, а Боримиров му отговори: "Синчето си прави пиар на наш гръб".