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Синът на бившия сабствоник на "Левски"Тодор Батков - Тодор Батков-младши отново захапа ръковоството на "синия" клуб в лицето на изпълнителния директор Даниел Боримиров.Батков стана пряк очевидец на събитията в Марсилия и обвини сегашните шефове в липсата на адекватни мерки

В позизция във Фейсбук той написа:

"Оставка кога ще метнеш, Боре.Синчето на един бивш собственик пита "шурея на едн бивш спонсор". Батков-младши нападна ръковоството още в пегък по bTV, а Боримиров му отговори: "Синчето си прави пиар на наш гръб".