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Италия не си дава купа "Дейвис".

Страната отново е шампион в световното отборно по тенис, след като на финала у дома в Болоня победи 2:1 Испания.

Лоренцо Музети обърна 6:7 (4:7), 6:2, 6:1 големия талант Рафаел Ходар, но после Карлос Алкарас изравни с 6:2, 7:6 (7:4) срещу Флавио Коболи. В решителния мач на двойки Музети и Андреа Вавасори играха по-добре и спечелиха 6:2, 7:5 срещу Алкарас и Марсел Гранойерс.

Така Италия вече има 4 поредни купи "Дейвис", докато Алкарас ще чака първата си поне до следващата година.