Депутат отново свири ЦСКА - "Лудогорец"

Тази хартия е в домакинството от 1927 година насам и най-често е наричана пергаментова. Известна е и като хартия за печене, но всъщност може да се използва за още куп полезни неща. Ето някои от тях. Хромирани повърхности Те са стилни, но искат и добра поддръжка. Изтъркването им с хартия за печене ще ги остави чисти и красиви за по-дълго време.