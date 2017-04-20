Депутат отново свири ЦСКА - "Лудогорец"

Народният представител от ГЕРБ Стефан Апостолов отново ще ръководи дербито ЦСКА - "Лудогорец" както преди две седмици. Сега обаче са му сменени помощниците, след като в предния мач те направиха фрапантни грешки в полза на гостите, които спечелиха в София с 2:0. Сега ще му помагат Димитър Стоилов и Мирослав Иванов. Зад вратите ще бъдат Драгомир Драганов и Георги Иванов, а четвърти ще е Диян Вълков. Съдийски наблюдател е Йордан Гулев.
Ето и останалите назначения за кръга:
21 април, петък, 17,30 ч
"Нефтохимик" - "Берое"
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев
АС: Мартин Руменов Ангелов, Георги Петров Георгиев
4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов
ДАС: Георги Николов Кабаков, Мустафа Севди Шефкет
СН: Светослав Петров Славов
21 април, петък, 20 ч
"Левски" - "Дунав"
ГС: Станислав Георгиев Тодоров
АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов
ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев
СН: Мартин Живков Богдев
22 април, събота, 17,30 ч
"Славия" - "Ботев"
ГС: Петър Стефанов Доровски
АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Велислав Христов Миленков
ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Вангел Борисов Вангелов
СН: Илонка Миланова Джалева
22 април, събота, 20 ч
"Верея" - "Монтана"
ГС: Валентин Станчев Железов
АС: Станимир Илков Илков, Георги Людмилов Калудов
4-и: Стефан Димитров Димитров
ДАС: Георги Кънчев Димитров, Йото Валентинов Гарабедов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
23 април, неделя, 17,45 ч
"Черно море" - "Локо" (Пд)
ГС: Ангел Любенов Ангелов
АС: Иво Николаев Колев Николай Георгиев Георгиев
4-и: Павлин Цветанов Михайлов
ДАС: Ивелин Венциславов Занев, Димитър Иванов Желязков
СН: Георги Генов Нарлев
24 април, понеделник, 20 ч
"Пирин" - "Локо" (Горна Оряховица)
ГС: Никола Антонов Попов
АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев
4-и: Борислав Николаев Колев
ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен
СН: Антон Симеонов Генов
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