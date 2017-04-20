Депутат отново свири ЦСКА - "Лудогорец"

https://www.24chasa.bg/sport/article/6180740 www.24chasa.bg 20.04.2017 11:29; 24 часа      0;

Народният представител от ГЕРБ Стефан Апостолов отново ще ръководи дербито ЦСКА - "Лудогорец" както преди две седмици. Сега обаче са му сменени помощниците, след като в предния мач те направиха фрапантни грешки в полза на гостите, които спечелиха в София с 2:0. Сега ще му помагат Димитър Стоилов и Мирослав Иванов. Зад вратите ще бъдат Драгомир Драганов и Георги Иванов, а четвърти ще е Диян Вълков. Съдийски наблюдател е Йордан Гулев.

Ето и останалите назначения за кръга:

21 април, петък, 17,30 ч

"Нефтохимик" - "Берое"

ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев

АС: Мартин Руменов Ангелов, Георги Петров Георгиев

4-ТИ: Мартин Веселинов Маргаритов

ДАС: Георги Николов Кабаков, Мустафа Севди Шефкет

СН: Светослав Петров Славов

21 април, петък, 20 ч

"Левски" - "Дунав"

ГС: Станислав Георгиев Тодоров

АС: Мартин Иванов Димитров, Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Дениз Пиринов Соколов

ДАС: Георги Димитров Давидов, Вихрен Веселинов Манев

СН: Мартин Живков Богдев

22 април, събота, 17,30 ч

"Славия" - "Ботев"

ГС: Петър Стефанов Доровски

АС: Петър Николов Джугански, Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Велислав Христов Миленков

ДАС: Мартин Емилов Стоименов, Вангел Борисов Вангелов

СН: Илонка Миланова Джалева

22 април, събота, 20 ч 

"Верея" - "Монтана"

ГС: Валентин Станчев Железов

АС: Станимир Илков Илков, Георги Людмилов Калудов

4-и: Стефан Димитров Димитров

ДАС: Георги Кънчев Димитров, Йото Валентинов Гарабедов

СН: Евгени Георгиев Георгиев

23 април, неделя, 17,45 ч

"Черно море" - "Локо" (Пд)

ГС: Ангел Любенов Ангелов

АС: Иво Николаев Колев Николай Георгиев Георгиев

4-и: Павлин Цветанов Михайлов

ДАС: Ивелин Венциславов Занев, Димитър Иванов Желязков

СН: Георги Генов Нарлев

24 април, понеделник, 20 ч

"Пирин" - "Локо" (Горна Оряховица)

ГС: Никола Антонов Попов

АС: Георги Пламенов Тодоров, Мартин Емилов Венев

4-и: Борислав Николаев Колев

ДАС: Владимир Вълков Вълков, Рюстем Джемил Карагарен

СН: Антон Симеонов Генов

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