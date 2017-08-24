Ивелин срещу "Ливърпул", Георги Миланов срещу "Юнайтед", Живко срещу "Реал" (Мадрид)

Жребият за груповата фаза в най-популярния клубен футболен турнир Шампионската лига определи изключително престижни противници за тримата български представители.

"Спартак" (Москва) с лидера на българския национален отбор Ивелин Попов ще играе срещу "Ливърпул".

ЦСКА (Москва) с Георги Миланов ще има мечтано гостуване на "Манчестър Юнайтед" и Жозе Моуриньо на "Олд Трафорд". Изтегленият от втора урна "Юнайтед" се размина с "Реал" (Мадрид) и "Байерн" (Мюнхен) и се падна в група А с водач "Бенфика".

АПОЕЛ (Никозия) с Живко Миланов се падна в кошмарна, но изключително престижна група с рекордьора по спечелени отличия и настоящ победител в Шампионската лига "Реал" (Мадрид), с "Борусия" (Д) и "Тотнъм".

"Байерн" (Мюнхен) изтегли свръхамбициозния ПСЖ със счупилия разбиранията за трансферни суми Неймар.

Група D ще предложи интересни сблъсъци между "Ювентус" и "Барселона".

ПЪЛНИЯТ ЖРЕБИЙ:

ГРУПА А

1. "Бенфика"

2. "Манчестър Юнайтед"

3. "Базел"

4. ЦСКА (Москва)

ГРУПА B

1. "Байерн" (Мюнхен)

2. ПСЖ

3. "Андерлехт"

4. "Селтик"

ГРУПА C

1. "Челси"

2. "Атлетико" (Мадрид)

3. "Рома"

4. "Карабах"

ГРУПА D

1. "Ювентус"

2. "Барселона"

3. "Олимпиакос"

4. "Спортинг" (Лисабон)

ГРУПА E

1. "Спартак" (Москва)

2. "Севиля"

3. "Ливърпул"

4. "Марибор"

ГРУПА F

1. "Шахтьор" (Донецк)

2. "Манчестър Сити"

3. "Наполи"

4. "Фейенорд"

ГРУПА G

1. "Монако"

2. "Порто"

3. "Бешикташ"

4. "РБ Лайпциг"

ГРУПА H

1. "Реал" (Мадрид)

2. "Борусия" (Дортмунд)

3. "Тотнъм"

4. "АПОЕЛ (Никозия)