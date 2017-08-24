Ивелин срещу "Ливърпул", Георги Миланов срещу "Юнайтед", Живко срещу "Реал" (Мадрид)24.08.2017 19:59; 24 часа 0;
Жребият за груповата фаза в най-популярния клубен футболен турнир Шампионската лига определи изключително престижни противници за тримата български представители.
"Спартак" (Москва) с лидера на българския национален отбор Ивелин Попов ще играе срещу "Ливърпул".
ЦСКА (Москва) с Георги Миланов ще има мечтано гостуване на "Манчестър Юнайтед" и Жозе Моуриньо на "Олд Трафорд". Изтегленият от втора урна "Юнайтед" се размина с "Реал" (Мадрид) и "Байерн" (Мюнхен) и се падна в група А с водач "Бенфика".
АПОЕЛ (Никозия) с Живко Миланов се падна в кошмарна, но изключително престижна група с рекордьора по спечелени отличия и настоящ победител в Шампионската лига "Реал" (Мадрид), с "Борусия" (Д) и "Тотнъм".
"Байерн" (Мюнхен) изтегли свръхамбициозния ПСЖ със счупилия разбиранията за трансферни суми Неймар.
Група D ще предложи интересни сблъсъци между "Ювентус" и "Барселона".
ПЪЛНИЯТ ЖРЕБИЙ:
ГРУПА А
1. "Бенфика"
2. "Манчестър Юнайтед"
3. "Базел"
4. ЦСКА (Москва)
ГРУПА B
1. "Байерн" (Мюнхен)
2. ПСЖ
3. "Андерлехт"
4. "Селтик"
ГРУПА C
1. "Челси"
2. "Атлетико" (Мадрид)
3. "Рома"
4. "Карабах"
ГРУПА D
1. "Ювентус"
2. "Барселона"
3. "Олимпиакос"
4. "Спортинг" (Лисабон)
ГРУПА E
1. "Спартак" (Москва)
2. "Севиля"
3. "Ливърпул"
4. "Марибор"
ГРУПА F
1. "Шахтьор" (Донецк)
2. "Манчестър Сити"
3. "Наполи"
4. "Фейенорд"
ГРУПА G
1. "Монако"
2. "Порто"
3. "Бешикташ"
4. "РБ Лайпциг"
ГРУПА H
1. "Реал" (Мадрид)
2. "Борусия" (Дортмунд)
3. "Тотнъм"
4. "АПОЕЛ (Никозия)
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