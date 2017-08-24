Ивелин срещу "Ливърпул", Георги Миланов срещу "Юнайтед", Живко срещу "Реал" (Мадрид)

https://www.24chasa.bg/sport/article/6407902 www.24chasa.bg 24.08.2017 19:59; 24 часа      0;

Жребият за груповата фаза в най-популярния клубен футболен турнир Шампионската лига определи изключително престижни противници за тримата български представители. 

"Спартак" (Москва) с лидера на българския национален отбор Ивелин Попов ще играе срещу "Ливърпул". 

ЦСКА (Москва) с Георги Миланов ще има мечтано гостуване на "Манчестър Юнайтед" и Жозе Моуриньо на "Олд Трафорд". Изтегленият от втора урна "Юнайтед" се размина с "Реал" (Мадрид) и "Байерн" (Мюнхен) и се падна в група А с водач "Бенфика".

АПОЕЛ (Никозия) с Живко Миланов се падна в кошмарна, но изключително престижна група с рекордьора по спечелени отличия и настоящ победител в Шампионската лига "Реал" (Мадрид), с "Борусия" (Д) и "Тотнъм".

"Байерн" (Мюнхен) изтегли свръхамбициозния ПСЖ със счупилия разбиранията за трансферни суми Неймар.

Група D ще предложи интересни сблъсъци между "Ювентус" и "Барселона".

ПЪЛНИЯТ ЖРЕБИЙ:

ГРУПА А
1. "Бенфика"
2. "Манчестър Юнайтед"
3. "Базел"
4. ЦСКА (Москва)

ГРУПА B
1. "Байерн" (Мюнхен)
2. ПСЖ
3. "Андерлехт"
4. "Селтик"

ГРУПА C
1. "Челси"
2. "Атлетико" (Мадрид)
3. "Рома"
4. "Карабах"

ГРУПА D
1. "Ювентус"
2. "Барселона"
3. "Олимпиакос"
4. "Спортинг" (Лисабон)

ГРУПА E
1. "Спартак" (Москва)
2. "Севиля"
3. "Ливърпул"
4. "Марибор"

ГРУПА F
1. "Шахтьор" (Донецк)
2. "Манчестър Сити"
3. "Наполи"
4. "Фейенорд"

ГРУПА G
1. "Монако"
2. "Порто"
3. "Бешикташ"
4. "РБ Лайпциг"

ГРУПА H
1. "Реал" (Мадрид)
2. "Борусия" (Дортмунд)
3. "Тотнъм"
4. "АПОЕЛ (Никозия)

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