Пике и Рамос стартират общ бизнес

Обявяваните многократно за врагове централни защитници на националния отбор на Испания и на големите съперници “Барселона” и “Реал” (Мадрид) Жерар Пике и Серхио Рамос стартират общ бизнес, съобщава “Марка”.

Двамата футболисти ще направят сайт с име Power to the Players. Той ще е аналог на северноамериканския The Players’ Tribune.

В него се публикуват текстове на професионални спортисти. Освен американци за него са писали Кристиано Роналдо, Иван Ракитич и Марсело. Легендарният баскетболист Кобе Брайънт пък го използва, за да обяви края на кариерата си.

“Много пъти съм казвал, че слуховете за конфликт със Серхио са пълни глупости. Стартирането на общ бизнес го доказва”, заяви Пике.

Победа довечера над Албания на стадиона в Аликанте ще осигури директно класиране на Испания за световното първенство в Русия. Сърбите също могат да си осигурят такова при успех като гост на Австрия.