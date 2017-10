Аржентина и Меси може да пропуснат световното

Световният вицешампион Аржентина е пред заплахата да пропусне световното в Русия през 2018.

"Гаучосите" не успяха да победят Перу на препълнения "Ла Бомбонера" в Буенос Айрес. Нулевото равенство остави Меси и компания на шесто място в квалификационната група в зона Южна Америка.

"Албиселесте" все пак имат шансове за класиране на Мондиала, cлед като Колумбия cе издъни срещу Уругвай в последните минyти, допускайки обрат за 1:2, а Чили cе cпpави c Еквадор, побеждавайки го c 2:1 c попадения в края на срещата.

Атаката на аржентинците беше водена от Дарио Бенедето и Лионел Меси. Домакините създадоха няколко положения, повечето чрез Меси. Малко преди почивката звездата на "Барселона" центрира към Бенедето, но нападателят на "Бока Хуниорс" с глава би над вратата.

Веднага след почивката Бенедето бе изведен от Меси, но Галесе изби. При добавката Лео удари дясната греда, а в 47-ата минута хубав удар на Билия бе избит от Галесе в корнер.

В 55-ата минута Меси изведе Гомес, който от три метра стреля силно, но Галесе отново спаси.

Капитанът на "Бока Хуниорс" Фернандо Гаго влезе на мястото на Банега, като бе посрещнат с мощни аплодисменти. Малко след това Гаго се контузи, като бе заменен принудително от Паредес.

Ако Аржентина се стегне и победи Еквадор в последния мач от квалификациите, то тимът на Хорхе Сампаоли ще се изкачи в класирането.

Към момента Перу заема петото място даващо право на бараж, а колумбийците са четвърти с 26 точки. Двата тима ще се изправят един срещу друг в мач на живот и смърт в Лима.

Третата позиция с 26 точки заема Чили, който пък гостува на Бразилия, първият тим гарантирал си участието в Русия от квалификациите по света. От зона "Южна Америка" директно се класират първите четири отбора, а петият ще играе бараж срещу Нова Зеландия.