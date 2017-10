"Армията на 7-те нации" се пее по всички стадиони, даже и в България

У нас текстът е “О, Левски” вековен”

Който не е чувал тази песен в изпълнение на няколко хиляди гърла на стадиона, значи просто не е ходил на голям европейски мач, или поне не е гледал “Левски”. Става въпрос за последните десетина години.

Seven Nation Army (“Армията на седемте нации”) създаваше атмосфера по всички стадиони на последното европейско първенство във Франция, на предишните световни първенства, бумти след головете и тъчдауните даже в Националната хокейна лига и Националната футболна лига на Северна Америка. Припевът ѝ така проникна в спорта, че чувствително надскочи постиженията на авторите от групата The White Stripes и вече се смята за част от фенската футболна, в частност и спортната като цяло култура. Има я и в България - феновете на “Левски” около стогодишнината на клуба през 2014 г. започнаха да я пеят с думите “Ооо, “Левски” векооовен”.

Всичко започва на 22 октомври 2003 г., колкото и да е чудно - в Италия. В този ден белгийският “Брюж” гостува на все още великия по това време “Милан” за мач от груповата фаза на Шампионската лига.

Малко преди началото на мача фенове на гостуващия отбор засядат в един от местните барове и в самия разгар на веселбата чуват по радиото песен, която

веднага им влиза

в главите със

заразителния

си припев

и се превръща в нещо като ритуал. Още в самия бар, след това по пътя към “Джузепе Меаца”, а след това и на трибуните на самия стадион белгийците с пълно гърло реват един и същи рефрен, представляващ нещо като “Оооо-оо-оо-о-ооо-оо...”.

Към онзи момент песента Seven Nation Army, която всъщност феновете чуват в онзи безименен милански бар, вече е минала пика си на популярност и стремително губи позиции в световните чартове. Тя се появява през март, а в началото на юли вече е лидер в музикалната класация на Billboard в категорията за алтернативна музика. Задържа се на върха почти месец, след което поема плавно надолу.

В това няма нищо изненадващо, но все пак песента се върти из радиата, благодарение на което лидерите на фенската групировка на “Брюж” Blue Army (“Синя армия” - заради цветовете на клуба) я чуват във въпросния бар.

За късмет на белгийците през този ден всичко им върви като по мед и масло - “Брюж” неочаквано взема скалпа на водения от Карло Анчелоти “Милан” на собствения му стадион с 1:0, а това е прекрасен повод още няколко десетки пъти да бъде изпят припевът на Seven Nation Army.

След завръщането у дома феновете на “Брюж” започват да реват “Оооо-оо-оо-о-ооо-оо...” при всеки подходящ повод. Ръководството на клуба се ориентира бързо и започва да пуска въпросния припев по радиоуредбата след всеки гол.

През следващите две години това си остава просто мила традиция на един белгийски клуб. Преди на 15 февруари 2006 г. в Брюж да пристигне “Рома”. Италианците идват за мач от 1/16-финалите на купата на УЕФА, който печелят с 2:1. Но римските тифози помнят този ден не заради победния резултат, а заради това, което виждат и чуват по трибуните на стадиона.

Толкова са впечатлени от припева на Seven Nation Army гостуващите фенове, че веднага го заимстват и се връщат във Вечния град с нова песен.

“Аз никога не я бях чувал, преди да излезем на терена в Брюж. Звучеше направо невероятно, хората по трибуните веднага я подхващаха”, си спомня капитанът на “Рома” Франческо Тоти. “След това така и никога не успях да се отърва от това “Оооо-оо-оо-о-ооо-оо...”, то винаги кънтеше в главата ми. И веднага си купих един от албумите на The White Stripes”, допълва той.

Завръщането на Seven Nation Army в Италия е триумфално. Преди началото на световното през 2006 г. песента

на практика вече

е неофициален

химн на

националния

отбор. Знаменитият рефрен се пее по трибуните на всеки мач, както и по площадите по време на отпразнуването на важните победи.

Истинска легенда обаче Seven Nation Army става на 11 юли 2006 г. - два дни след спечелването на световната титла от Италия. Легендарните рокаджии от The Rolling Stones дават концерт в Милано на стадион “Джузепе Меаца”. Именно там, където три години по-рано започва странно-приказната история на въпросната песен на The White Stripes.

Мик Джагър и колегите му си изпяват съвестно хитовете, но в края устройват за феновете космически футболен пърформанс. Фронтменът кани на сцената пресните световни шампиони Марко Матераци и Алесандро дел Пиеро, които заедно с тълпата на стадиона изпяват с пълно гърло Seven Nation Army. При това оригиналният английски текст е заменен със Siamo campioni del mondo (“Ние сме световни шампиони”).

След това просто няма шанс за друго развитие на ситуацията - остава само да се признае, че това е най-великата футболна песен, и да се използва при всяка една възможност. Така Seven Nation Army гастролира на европейските през 2008, 2012 и 2016 г., на световните през 2010 и 2014 г., на мачовете от НБА, НФЛ и МЛБ.

Откъде се взе

тази песен?

Фронтменът на The White Stripes Джак Уайт композира знаменития китарен акорд по време на саундчек преди концерт в Мелбърн. Получава се напълно случайно - той просто издрънква по струните това, което му дошло на ум, разбира, че се получава нещо интересно, и иска мнението на бившата си жена Мег, която е барабанист на групата. Редом е и партньорът им Бен Суонк, представител на лейбъла Third Man. Неговото мнение е: “Пич, можеш и по-добре.”

“В първия момент ми се стори, че аз бях единственият, на когото мотивът се хареса”, признава след време Уайт.

Джак веднага кръщава композицията Seven Nation Army, като в онзи момент той не влага в названието никакъв смисъл. Използва детски спомен, за да даде име на мелодията и да не я забрави. Като малък музикантът нарича така Армията на спасението - международна благотворителна организация, която помага на бедни и нуждаещи се. На английски се казва The Salvation Army, но малчуганът го чува съвсем по друг начин.

Доста по-късно след избистрянето на мелодията се ражда и концепцията на песента - младеж пристига в нов град, клюкарите не му дават да живее спокойно и той е принуден да се махне. Един вид това е песен за негативната страна на популярността.

Seven Nation Army открива четвъртия албум на The White Stripes и носи на групата куп награди, в това число и “Грами” за най-добра алтернативна песен и най-добър албум в същата категория, както и за рок песен №1. За последвалите над 10 години са издадени над 1 млн. лицензи за използването на песента за различни публични събития, реклами и други подобни. Но никой не знае дали и колко пари е взела групата за това.

Самият Джак Уайт въобще не съжалява, че Seven Nation Army отдавна живее самостоятелен живот в спорта и не се асоциира с групата. “Нямам представа защо това би трябвало да ме разочарова. Ако песента е станала народна, за автора това е най-добрата оценка за труда му”, казва той.