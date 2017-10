Бербатов: Не можеш да играеш в най-добрия отбор на Европа, ако не си специален

Докато расте в България по времето на комунизма, денят на Димитър Бербатов започва в 6 сутринта, когато той се реди на опашка, за да купи хляб за семейството си. След това основното занимание е бил футболът и с това е известен в 70-хилядния Благоевград.

“С приятели играехме в отбори на съседни блокове. Казваха: Берба идва със своя тим и трябва да сме готови. Бях на 10 години, играехме 6 на 6 и сега продължавам да го правя. Закалих се на улицата като дилърите на дрога”, казва Бербатов.

Той е разговарял с баща си, който също е футболист, за най-добрите играчи на България:

“Стоичков, Аспарухов, (Любослав) Пенев. Аспарухов загина млад в катастрофа с най-близкия си приятел Котков, също отличен футболист. Двамата искаха да играят извън България, да станат още по-добри и да живеят по-добре, но не им бе позволено.”

Бербатов тренира с по-големи момчета и играе в юношеските отбори на местния “Пирин”, после започва професионалната си кариера в ЦСКА при легендарния треньор Димитър Пенев. Не иска да напуска отбора, но липсата на пари в ЦСКА е причината да бъде продаден в “Байер” (Леверкузен) през януари 2001 г.

Постепенно той се налага в отбора и през първия си пълен сезон помага за отстраняването на “Ливърпул” и “Манчестър Юнайтед” в Шампионската лига. “Байер” стигна финал срещу “Реал” (Мадрид) и 21-годишният Бербатов влиза в игра още в 39-ата минута.

“Можехме да победим, ако не бе страхотният гол на Зидан”, казва Бербатов. Младият футболист продължава да се развива и от него се интересуват други клубове.

- През 2006 г. преминахте в “Тотнъм”.

- Моят мениджър ми каза, че има сериозна оферта от “Тотнъм”. Аз отговорих: “Кой?”. Тогава гледах германски, а не английски футбол. Имаше и слухове за интерес от страна на “Манчестър Юнайтед”. Бях чувал за “Юнайтед”, но ми казаха, че съм втори избор, ако се провали трансферът на друг играч. Така приех предложението да замина за Лондон, който харесвах, и да играя в “Спърс”, който обичах от малък.

- Някои от най-добрите ви години преминаха в “Спърс”, нали така?

- Треньорът Мартин Йол ми бе като дядо. Той е едър човек с труден характер, но добра душа. Веднага разбрах, че ще имам добри отношения с него. Трябваха ми месеци, за да свикна с английския футбол, да се настроя към бързината и физическите сблъсъци, но когато получих шанс, влязох от резервната скамейка и вкарах 2 гола срещу “Фулъм”.

- Много добре се разбирахте с Роби Кийн, нали?

- Повече от добре, той бе най-добрият ми партньор. Просто се разбирахме. Той знаеше кой съм. Не ме притесняваше с въпроси защо говоря малко и аз уважавах това. Винаги знаех къде се намира на терена. Роби бе емоционален, непрекъснато тичаше, докато при мен нещата се развиваха в главата и се опитвах да предвиждам ходовете и да очаквам къде ще отиде топката още преди тя да е там.

Така постъпват добрите играчи Ние се допълвахме един друг и вкарахме много красиви голове.

- “Тотнъм” бе приличен отбор, но никога не се доближи до титлата.

- Спечелихме купата на лигата (през 2008 г.) след победа над “Челси” на финала. Треньор бе Хуанде Рамос, който знаеше как да работи с нас, как да ни подготви и играхме без голямо напрежение. Ако мислиш прекалено много за мача, ще имаш проблеми. Всички очакваха “Челси” да спечели. Те бяха много силен отбор и стигнаха финал в Шампионската лига няколко месеца по-късно с моя бивш съотборник Михаел Балак. Но ние победихме 2:1 и това бе първата купа за “Спърс” от много години. След това не спечелиха трофей.

Феновете на “Тотнъм” ме харесваха.

Когато чух да

пеят моето име,

си казах:

“Какво става,

по дяволите?

Защо го правят?” Не харесвах подобно внимание към мен. При някои играчи е обратното, но аз бях притеснен и си казвах: “Млъкнете, моля ви”. Не знаех защо се чувствам така, но когато от моето семейство искаха да дойдат да ме гледат, винаги им казвах да не идват на стадиона. Понякога трябваше да бъда твърд и да им казвам: “Не, няма да идвате”. Дори и на баща ми. Той знае, че предпочитам да ме гледа по телевизията и да не изпитвам напрежението да играя пред тях на стадиона.

- Защо напуснахте “Тотнъм” през 2008 г.?

- Когато следваш своя път, трябва да вземаш подобни решения. Исках да печеля трофеи и да играя в най-големия клуб. А най-големият в Англия е “Манчестър Юнайтед”. Интересуваха се от мен преди и си мислех:

“Ако дойдат пак,

няма да

пропусна

този шанс.” Мениджърът ми се обади и каза, че от “Юнайтед” отново се интересуват. В първия момент не му повярвах. Той каза: “Можеш да останеш тук и да се чувстваш комфортно или да направиш следващата стъпка в кариерата си.” Решението не бе трудно: “Манчестър Юнайтед” беше шампион на Англия и на Европа, имаше най-добрите играчи, сър Алекс Фъргюсън и “Олд Трафорд”. Как да не бъдеш съблазнен? Когато подписах с “Юнайтед”, почувствах това като отплата за това, което съм в живота. Подобно на Неманя Видич аз пристигнах от малък град в малка държава в Източна Европа, но ние стигнахме върха.

- И “Манчестър Сити” ви искаха, нали?

- Да, но когато “Юнайтед” ме поиска, се почувствах като кон с капаци. Не се интересувах от нищо друго. От “Сити” предлагаха повече пари, но отборът бе по-слаб и историята му не може да се сравнява с тази на “Юнайтед”.

- Правилното решение ли взехте?

- Когато стоях в тунела като играч на “Манчестър Юнайтед”, видях Роналдо, Руни, Гигс, Скоулс, Невил, Видич, Рио, Евра, Едвин ван дер Сар. Казах си: “Берба, трябва да помниш винаги този момент, приятелю.” После погледнах към съперниците, те вече бяха победени.

- Манчестър атрактивен град ли е за професионален футболист?

- Някои се оплакват от времето, но това е идеален град за концентрация върху футбола. Аз не се оплаквах, играех в “Манчестър Юнайтед” и си мислех, че съм постигнал целта си в професията и че мога да помисля за семейство. Казах на приятелката ми: “Хайде да имаме деца.” Звучи като казано от робот, нали?

- Роналдо бе най-добрият в Европа по време на първия ви сезон в “Манчестър”.

- Младите се опитват да имитират най-добрите като Роналдо. Косата, дрехите, колите, триковете. Опитвам се да им обясня колко здраво работеше Роналдо на тренировка и след това. Той искаше само едно - да бъде най-добрият. Всичко останало дойде после.

Играчите не

трябва да

имитират никого,

а да се

концентрират

върху себе си

и да бъдат професионалисти. Роналдо се държеше много добре в съблекалнята. С Патрис Евра се шегуваха, но бе сериозен в мачовете. Аз бях скромен, сдържан и само гледах това отстрани.

- Но бяхте популярен. Почти всички играчи, които споменахте, дойдоха за вашия благотворителен мач в София.

- Бях очарован, че дойдоха, а това показа колко силни са отношенията между нас. Много ги уважавам. Не можеш да играеш в най-добрия отбор в Европа, ако не си специален. Харесваше ми да гледам как Гигс тренираше и как игра, въпреки че бе почти на 40 г. От подобни играчи винаги бих поискал съвет. Заради Гигс се занимавам с йога от 6 години и все още го правя.

- От какво се интересувате извън футбола?

- Рисувам.

Мога да

нарисувам

всичко,

което виждам,

да си го представя, да се отпусна и после да го начертая по памет. Обичам да рисувам портрети, хора, герои от комикси или пейзажи. Рисувам за моите деца, те непрекъснато ме карат да го правя.

- Колко деца имате?

- Две дъщери, на 7 и на 5 г. Имам и две оръжия за тези, които ще поскат да им станат гаджета. Те трябва да знаят, че имам оръжия, преди да тръгнат с дъщерите ми! Но, сериозно, когато всеки е здрав, всичко е наред и когато дойде време за сериозни разговори,

когато ми кажат:

“Тате, този

е моят приятел”,

ще бъда готов Какво друго мога да направя? Този момент наближава.

- През първия ви сезон в “Юнайтед” отборът спечели титлата и стигна финал в Шампионската лига.

- Заради високата ми цена на моменти чувствах напрежение, дори и да не исках да го призная. Понякога сам се поставяш под натиск, но всички сме хора. Трябва да бъдеш здрав психически, но понякога се съмняваш в себе си, мислиш за прекалено много неща. Много хора, които разбират от футбол, говореха за мен и аз си мислех какви глупости дрънкат. Играчите трябва да правят разлика между този, който се е състезавал на високо равнище, и този, който не е ритал топка. Аз съм нападател и от мен се очаква да вкарвам голове. Но аз не се смятам за нападател. Обичам да играя с топката и да имам свободно пространство за движение. Ако всички са отляво, а аз съм отдясно, трябва да сте сигурни, че съм видял нещо, което другите не са забелязали. Харесва ми, когато треньорът знае това и ме оставя да покажа себе си. Чувствах, че Фъргюсън ми вярваше.

- Профилът ви в WhatsApp е с вашите купи от Висшата лига.

- Гордея се с тях. Аз бях първият българин, който ги спечели.

- Какво означава да играеш на “Олд Трафорд”?

- Понякога хората казват, че там е прекалено тихо, но мен това не ме притеснява. Когато около теб са играчи като тези, с които бях аз, трябваше да запазиш този момент в главата си. Гледах ги около себе си и се чувствах като в театър. Понякога имаш нужда от рева на феновете, но не е необходимо да викаш, за да покажеш, че това, което се случва на терена, ти харесва.

- Кои бяха приятелите ви в “Юнайтед”?

- Всички. Не излизах на вечеря с тях и всеки си имаше личен живот, но на тренировка бях готов за предизвикателството. В сърцето на “Юнайтед”, на този велик клуб, познат в целия свят, се чувстваш като в семейство. Много от хората са в клуба години наред и изключително държат на клуба. Рингтонът на готвача бе Glory, Glory Man United. Те ни караха да даваме всичко от себе си за клуба и да си вършим работата.

- А начело на отбора бе сър Алекс.

- Когато той влизаше, спирахме да говорим. Заради успехите си той ни принуждаваше да го уважаваме и да внимаваме какво ни казва. А той умееше да говори добре, вероятно заради книгите, които е прочел. Когато влизах в офиса му, на бюрото му бе биографията на Наполеон.

- Разпитвал ли ви е за българската история?

- Не много. Но се хвалеше колко добър нападател е бил. Казваше ми: “Берба, бях толкова добър, вкарах толкова много голове” и се смеехме. Той знаеше как да говори с хората на техен език, дори и когато им съобщаваше, че няма да играят. Правеше го така, че да не го чувстваш като персонална критика. Казваше: “Няма да играеш днес, но ще играеш следващата седмица. И ти си мислиш, че вероятно е прав. Трябва да гледаш така на нещата, защото винаги има такива, които казват: “Какво става, по дяволите? Аз заслужавам да играя.” Спортът е здравословно занимание, но на високо равнище често не е така. Получаваш много контузии, натоварваш много тялото си.

Будиш се в 2

през нощта и

не можеш

да мръднеш Футболът на високо равнище носи слава и пари, но и взема много.

- Каква е ползата от славата?

- Славата обикновено идва, след като си работил здраво, но и когато не си даваш много зор, а просто си много добър футболист. Един ден, когато се разхождаш по улицата, някой до теб казва: “Страшен мач направи, Берба.” Или си седнал някъде и чуваш как хората говорят за теб. И казват: “Ето го Берба, вкара страхотен гол.” Това те кара да се чувстваш позитивно, защото си направил нещо, от което хората са щастливи. Не харесвам тези от “Биг Брадър”, които са известни без причина. Как страната и семейството им да се гордеят с тях? Това е лесна слава. Аз идвам от място, където нямахме хляб.

Знам какво е

да живееш с пари

и без тях

Слава и пари, стъпка по стъпка, така е по-добре.

- Искахте ли да напуснете “Юнайтед”, когато преминахте във “Фулъм”?

- Никой не иска да напусне “Юнайтед”. Но футболистите искат да играят, а аз не получавах достатъчно шансове. Говорих със сър Алекс и той каза, че не може да ми гарантира, че ще играя често, защото вече бе привлечен Робин ван Перси. Конкуренцията е хубаво нещо, но моята амбиция да играя повече ме накара да напусна. Не обичам да седя и да не правя нищо. Дори и когато съм спечелил нов шампионски медал. Имах предложения от “Фиорентина” и “Ювентус”, но след толкова години в Англия исках да остана в страната и да не уча нов език, нови тренировъчни методи и нов стил на игра. Аз вече бях научил английски от филмите и исках да използвам това. Казвах на дъщеря ми да говори на английски с куклите си. Сега тя говори езика по-добре от мен.

- Събрахте се отново с Йол във “Фулъм” срещу сума от 5 милиона лири.

- Той ревеше като огромна мечка по телефона: “Берба, искам те в отбора си.” Не можех да му кажа “не”. Лондон, Англия, Висша лига, Мартин Йол. Приятна комбинация.

- Каква е историята с фланелката ви с надпис Keep calm and pass me the ball?

- Преди мача загрявах и отидох до тоалетната. Там реших да напиша това на фланелката.

Всички добри

идеи се раждат

в тоалетната Взех маркер от човека, който се грижеше за екипите. Винаги играя с фланелка под тази на отбора. Посланието бе напълно спонтанно и не бе насочено към определен човек.

- Мениджърът ви каза, че това не е най-правилната ви постъпка.

- Той каза това пред всички. А на мен: “Берба, добре го направи.” Той разбра моя хумор. Но ако другите ми подават, това ще е добре за отбора. Вкарах 15 гола в първия си сезон във “Фулъм”. Отново се чувствах добре особено след като вкарах от воле срещу “Сток”.

- После преминахте в “Монако”, а там е съвсем различно.

- Исках да остана в Англия, но в последната минута на трансферния прозорец ме потърсиха от “Монако”. Предложението бе само за 6 месеца, защото Радамел Фалкао бе контузен, но ние трябваше да се възползваме от шанса. Това бе правилен избор, мястото е страхотно да живееш там, а аз харесвах треньора Клаудио Раниери. В началото смятах, че не е убеден, че аз съм правилният човек, но му казах: “Шефе, дай ми шанс.” Той ме пусна в игра и аз вкарах. От този момент нататък играх във всеки мач. И продължиха договора ми за още една година.

- Следващата страна бе Гърция, Солун...

- Исках да се върна в Англия, но собственикът на ПАОК, за когото клубът е нещо много специално, непрекъснато звънеше на моя мениджър. Градът е на 2 часа и половина път с кола от София и на морето, но треньорът не знаеше как да се отнася към мен на тренировки и в мачове. Имахме проблеми. Накрая той бе уволнен, но за мен бе прекалено късно. Феновете бяха толкова верни и луди. Имам добри спомени от там.

- Изпитвате ли още удоволствие от футбола?

- Разбира се, искам да съм на терена, докато мога. Ще играя в Индия за “Керала бластърс”. Дали това ще е последният ми клуб? Не знам, но се готвя да работя с Рене Мюленстийн и младите индийски играчи. Те могат само да се развиват в страна, където футболът още е нещо ново. Очаквам да играя пред 50 хил. души, ако в същия момент не съм със семейството си.

Аз гледам много

футбол, най-вече

предишните

ми клубове

Скоро бях в Карингтън (тренировъчната база на “Манчестър Юнайтед”). Видях Жозе Моуриньо и той ми се зарадва. Видях звяра Антонио Валенсия. Пошегувах се за неговия английски, но той бе сдържан като мен. Сдържан извън терена, но никога на игрището. Това има значение.

