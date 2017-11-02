Повериха "Лудогорец" - ЦСКА на Драгомир Драганов

Повериха "Лудогорец" - ЦСКА на Драгомир Драганов02.11.2017 13:13; 24 часа онлайн 0;
Ето съдийските назначения за 15-ия кръг на Първа лига:
3 Ноември, петък 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ПФК Славия АД
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Йорданов Дойнов ДАС1: Станислав Тошев Ставров ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Костадин Георгиев Стоичков
4 Ноември, събота 13:00 ч.
Етър - Витоша
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Тони Бонев Пандарски АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Николай Неделчев Чакъров ДАС1: Петър Стефанов Доровски ДАС2: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Кирил Петков Йорданов
4 Ноември, събота 15:00 ч.
ПФК Берое ЕАД - ФК Дунав 2010
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Димитър Божидаров Стоилов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Георги Юлиянов Иванов
СН: Антон Симеонов Генов
4 Ноември, събота 17:30 ч.
ПФК Левски АД - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Димитър Русенов Русев АС2: Драгомир Руменов Милев
4-ТИ: Петър Николов Джугански ДАС1: Ангел Любенов Ангелов ДАС2: Петър Григоров Григоров
СН: Валери Николов Цветков
5 Ноември, неделя 15:30 ч.
ПФК Черно море - ФК Верея
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Петър Велизаров Митрев ДАС1: Стефан Демирев Павлов ДАС2: Димитър Иванов Желязков
СН: Мартин Живков Богдев
5 Ноември, неделя 18:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 АД - ПФК ЦСКА–София
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Веселинов Маргаритов
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Георги Николов Кабаков ДАС2: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Йордан Веселинов Гулев
6 Ноември, понеделник 17:30 ч.
Септември София - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Ангел Детелинов Баялцалиев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Андрей Венков Николов
4-ТИ: Младен Маринчев Маринов ДАС1: Волен Валентинов Чинков ДАС2: Вангел Борисов Вангелов
СН: Кирил Манолов Лозанов
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