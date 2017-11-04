Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф

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Синът на Майкъл Джексън катастрофира с мотор Принс Джексън, най-големият син на покойния Крал на попа Майкъл Джексън, е бил откаран в болница след инцидент с мотоциклет. Младежът не е получил сериозни наранявания и бил пуснат скоро след това, съобщават Асошиейтед прес и Контактмюзик. Инцидентът е станал на 2 ноември сутринта в Лос Анджелис. Според сайта TMZ 20-годишният Принс Джексън е

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