Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф

Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф04.11.2017 07:00; 24 часа 0;
7,15 ч Колоездене, обиколка на Хайнан Eurosport 2 (пряко)
8,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
9,00 ч Футбол, "Пекин Гуоан" – "Чанчун" Мtel sport 1 (пряко)
9,00 ч Футбол, "Шанхай СИПГ" – "Джансу" Mtel sport 2 (пряко)
9,00 ч Тенис, Elite trophy (ж) F+/Sport+ HD (пряко)
10,30 ч Фигурно пързаляне, Гран при в Китай Eurosport 2 (пряко)
11,00 ч Голф Mtel sport 2 (пряко)
13,00 ч Футбол, "Етър" – "Витоша" "Диема" (пряко)
13,30 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
14,00 ч Футбол, "Валенсия" – "Леганес" F+ (пряко)
14,30 ч Футбол, "Сток" – "Лестър" "Диема спорт" 2 (пряко)
15,00 ч Футбол, "Берое" – "Дунав" "Диема спорт" (пряко)
15,00 ч Тенис, турнир (м) в Париж Mtel sport 1 (пряко)
15,30 ч Футбол, "Тосно" – "Краснодар" Mtel sport 2 (пряко)
16,30 ч Футбол, "Хамбургер" – "Щутгарт" Eurosport 2 (пряко)
17,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Шефилд У" "Диема спорт" 2 (пряко)
17,15 ч Футбол, "Ла Коруня" - "Атлетико" (М) F+/Sport+ HD (пряко)
17,30 ч Футбол, "Левски" - "Локомотив" (Пд) "Диема спорт" (пряко)
18,00 ч Футбол, "Анже" - "Пари СЖ" "Нова спорт" (пряко)
18,00 ч Плажен футбол, Междуконтинентална купа Mtel sport 2 (пряко)
18,00 ч Баскетбол, "Академик Бултекс" - "Лукойл Академик" БНТ HD (пряко)
19,00 ч Футбол, "Болоня" – "Кротоне" RING (пряко)
19,30 ч Футбол, "Борусия" (Д) – "Байерн" Eurosport 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, "Уест Хем" – "Ливърпул" "Диема спорт" 2 (пряко)
20,00 ч NHL, "Отава" – 'Вегас" Mtel sport 2 (пряко)
21,00 ч Футбол, "Монако" – "Гинган" "Нова спорт" (пряко)
21,45 ч Футбол, "Дженоа" – "Сампдория" RING (пряко)
21,45 ч Футбол, 'Барселона" – "Севиля" Sport+ HD (пряко)
22,00 ч Бокс, гала в Монте Карло "Диема спорт" 2 (пряко)
22,30 ч NBA, "ЛА Клипърс" – "Мемфис" "Диема спорт" (пряко)
23,00 ч Футбол, "Ботафого" – "Флуминензе" F+ (пряко)
Пазарувай в MediaMall.bg - книги, музика, филми и абонаменти
-
Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф
-
На 4 ноември рожден ден имат
-
Дамата, която изхвърли Стоичков като консул в Испания, пое Каталуня
-
Вицове за Испания
-
ФБР към Робърт Кенеди: Топят те за убийство на Мерилин Монро
-
“Америка за България” продължава без пиара си Ивет Добромирова
-
Баби посрещат своите правнуци. Вижте емоцията им в 10 трогателни снимки
-
Направих Хелоуин костюми за моите деца и пухкавите им приятели от фермата ни. Ето разултата
-
Ароматен ориз с тиква
-
Антибебе + добавка от жълт кантарион? Възможен е сюрприз
-
Учени установиха кога е опасно мъжете да стават бащи
-
Само в "24 часа": Близнаци се родиха в семейството на премиера Борисов
КоментариСортирай по:
Добави коментар
Добави коментар