Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф

https://www.24chasa.bg/sport/article/6531368 www.24chasa.bg 04.11.2017 07:00; 24 часа      0;
СНИМКА: Lap.bg

7,15 ч Колоездене, обиколка на Хайнан Eurosport 2 (пряко)

8,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

9,00 ч Футбол, "Пекин Гуоан" – "Чанчун" Мtel sport 1 (пряко)

9,00 ч Футбол, "Шанхай СИПГ" – "Джансу" Mtel sport 2 (пряко)

9,00 ч Тенис, Elite trophy (ж) F+/Sport+ HD (пряко)

10,30 ч Фигурно пързаляне, Гран при в Китай Eurosport 2 (пряко)

11,00 ч Голф Mtel sport 2 (пряко)

13,00 ч Футбол, "Етър" – "Витоша" "Диема" (пряко)

13,30 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)

14,00 ч Футбол, "Валенсия" – "Леганес" F+ (пряко)

14,30 ч Футбол, "Сток" – "Лестър" "Диема спорт" 2 (пряко)

15,00 ч Футбол, "Берое" – "Дунав" "Диема спорт" (пряко)

15,00 ч Тенис, турнир (м) в Париж Mtel sport 1 (пряко)

15,30 ч Футбол, "Тосно" – "Краснодар" Mtel sport 2 (пряко)

16,30 ч Футбол, "Хамбургер" – "Щутгарт" Eurosport 2 (пряко)

17,00 ч Футбол, "Астън Вила" - "Шефилд У" "Диема спорт" 2 (пряко)

17,15 ч Футбол, "Ла Коруня" - "Атлетико" (М) F+/Sport+ HD (пряко)

17,30 ч Футбол, "Левски" - "Локомотив" (Пд) "Диема спорт" (пряко)

18,00 ч Футбол, "Анже" - "Пари СЖ" "Нова спорт" (пряко)

18,00 ч Плажен футбол, Междуконтинентална купа Mtel sport 2 (пряко)

18,00 ч Баскетбол, "Академик Бултекс" - "Лукойл Академик" БНТ HD (пряко)

19,00 ч Футбол, "Болоня" – "Кротоне" RING (пряко)

19,30 ч Футбол, "Борусия" (Д) – "Байерн" Eurosport 2 (пряко)

19,30 ч Футбол, "Уест Хем" – "Ливърпул" "Диема спорт" 2 (пряко)

20,00 ч NHL, "Отава" – 'Вегас" Mtel sport 2 (пряко)

21,00 ч Футбол, "Монако" – "Гинган" "Нова спорт" (пряко)

21,45 ч Футбол, "Дженоа" – "Сампдория" RING (пряко)

21,45 ч Футбол, 'Барселона" – "Севиля" Sport+ HD (пряко)

22,00 ч Бокс, гала в Монте Карло "Диема спорт" 2 (пряко)

22,30 ч NBA, "ЛА Клипърс" – "Мемфис" "Диема спорт" (пряко)

23,00 ч Футбол, "Ботафого" – "Флуминензе" F+ (пряко)

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Спорт по тв днес: "Левски" - "Локо" (Пд), дерби в Германия, мачове на ПСЖ, "Лувърпул" и "Барса" + още 14, плажен футбол, тенис, баскетбол, колоездене, бокс, NHL, NBA, фигурно пързаляне, снукър и голф

7,15 ч Колоездене, обиколка на Хайнан Eurosport 2 (пряко) 8,00 ч Снукър Eurosport 1 (пряко) 9,00 ч Футбол, "Пекин Гуоан" – "Чанчун" Мtel sport 1 (пряко) 9,00 ч Футбол,

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