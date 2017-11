Турски министър за Наим: Показателите му се подобряват, но животът му е в опасност

Британският певец Сам Смит за първи път в кариерата си оглави престижната седмична класация Топ 200 на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието. По данни на Нилсен Мюзик от новия албум "The Thrill of It All" на 25-годишния Смит за периода на отчитане са продадени 237 000 единици, които му отреждат първенството, предава БТА.