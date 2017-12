Григор ще играе на шоу в Сидни

Григор Димитров ще участва на демонстративния турнир FAST4 Showdown в Сидни. Шоуто е на Ken Rosewall Arena“на 8 януари.

В предстоящото четвърто издание на турнира ще се включат още Александър Зверев и звездата на домакините от Австралия Ник Кириос.

На FAST4 Showdown се играе с различни правила – играе се до спечелването на 4 гейма, като при 3:3 следва тайбрек. Също така играта не бива спирана, ако тенисистът закачи мрежата при изпълнение на сервис (No Let), а също така няма предимство при 40:40 (No Ad).

Турнирът е на следващия ден след финала в Бризбейн, където ще е първото участие на Григор за новия сезон.