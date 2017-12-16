Спорт по тв днес: финал на световното клубно по футбол, мачове на "Байерн", "Челси", ПСЖ и "Манчестър С" + още 13, ски, биатлон, ски бягане, сноуборд, ски скокове, световно клубно по волейбол, баскетбол, световно по дартс, NHL, NBA, и снукър

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Ура! 20 см сняг по Коледа Обилни снеговалежи се очакват на 22 и 23 декември с тенденция да спрат на 24 декември. На Коледа няма да вали. Снежната покривка може да достигне до 20 см, като времето ще бъде благоприятно за ски по зимните курорти. След Коледа ще има нов динамичен период с нови превалявания от сняг. Това заяви климатологът доц. Георги Рачев.

Яни, Калоян, Виолета и Валерия са финалистите на "Фермата" Четиримата участници, които отиват на последна битка в големия финал на „Фермата“ на 17 декември, неделя, на живо по bTV, вече са ясни. След последния вътрешен дуел днес, на който вдовицата Виолета разгроми футболиста Алек, фермерите, които ще се борят за наградата от 100 000 лева са Яни, Калоян, Виолета и Валерия.