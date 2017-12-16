Спорт по тв днес: финал на световното клубно по футбол, мачове на "Байерн", "Челси", ПСЖ и "Манчестър С" + още 13, ски, биатлон, ски бягане, сноуборд, ски скокове, световно клубно по волейбол, баскетбол, световно по дартс, NHL, NBA, и снукър

Спорт по тв днес: финал на световното клубно по футбол, мачове на "Байерн", "Челси", ПСЖ и "Манчестър С" + още 13, ски, биатлон, ски бягане, сноуборд, ски скокове, световно клубно по волейбол, баскетбол, световно по дартс, NHL, NBA, и снукър16.12.2017 07:30; 24 часа 0;
11,15 ч Ски, СК (ж), супер Г във Вал д'Изер Eurosport 1 (пряко)
11,45 ч Ски бягане, СК Тоблах Eurosport 2 (пряко)
12,45 ч Биатлон, СК в Анеси Eurosport 1 (пряко)
13,10 ч Ски, СК (м), спускане във Вал Гардена БНТ HD/Eurosport 1 (пряко)
13,30 ч Сноуборд Eurosport 2 (пряко)
14,30 ч Футбол, „Лестър“ - „Кристал П“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
14,30 ч Дартс, СП „Нова спорт“ (пряко)
14,45 ч Ски бягане, СК Тоблах Eurosport 1 (пряко)
15,00 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
15,40 ч Биатлон, СК в Анеси БНТ HD/Eurosport 1 (пряко)
16,00 ч Футбол, „Интер“ - „Удинезе“ RING (пряко)
16,20 ч Футбол, световно клубно, „Ал Джазира“ - „Пачука“ БНТ HD (пряко)
16,30 ч Футбол, „Щутгарт“ - „Байерн“ Eurosport 2 (пряко)
16,30 ч Ски скокове, СК в Енгелберг Eurosport 1 (пряко)
17,00 ч Футбол, „Челси“ - „Саутхемптън“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
17,00 ч Футбол, „Съндърланд“ - „Фулъм“ „Нова спорт“ (пряко)
17,15 ч Футбол, „Атлетик“ (Б) - „Реал С“ F+/Sport+ HD (пряко)
17,55 ч Баскетбол, „Рилски спортист“ - „Лукойл Академик“ БНТ HD (пряко)
18,00 ч Футбол, „Рен“ - „Пари СЖ“ „Диема спорт“ (пряко)
18,30 ч Волейбол, световно клубно, „Сада“ - „Зенит“ Mtel sport 2 (пряко)
19,00 ч Футбол, световно клубно, „Реал“ (М) - „Гремио“ БНТ 1 (пряко)
19,00 ч Футбол, „Торино“ - „Наполи“ RING (пряко)
19,30 ч Футбол, „Манчестър С“ - „Тотнъм“ „Диема спорт“ 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Кардиф С“ - „Хъл С“ „Нова спорт“ (пряко)
19,30 ч Футбол, „Борусия“ (Д) - „Хофенхайм“ Eurosport 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, „Ейбар“ - „Валенсия“ F+ (пряко)
20,20 ч Сноуборд БНТ HD (пряко)
20,35 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
20,45 ч Футбол, „Айндховен“ - АДО Mtel sport 1 (пряко)
21,00 ч Футбол, „Каен“ - „Генган“ „Диема спорт“ (пряко)
21,25 ч Дартс, СП „Нова спорт“ (пряко)
21,30 ч Волейбол, световно клубно, „Чивитанова“ - СКРА Mtel sport 2 (пряко)
21,45 ч Футбол, „Рома“ - „Каляри“ RING (пряко)
21,45 ч Футбол, „Атлетико“ (М) - „Алавес“ F+/Sport+ HD (пряко)
0,00 ч NHL, “Бостън“ - „НЙ Рейнджърс“ Mtel sport 2 (пряко)
2,00 ч NHL, “Отава“ - „Монреал“ Mtel sport 1 (пряко)
2,30 ч NBA, “Кливланд“ - „Юта“ „Диема спорт“ (пряко)
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