След като вдигна купата, Братоев показа контузения глезен (видео)

Георги Братоев показа в какво състояние са намира левият му глезен след финала за купата на България по волейбол. Неговият отбор "Нефтохимик 2010" грабна трофея след разгром с 3:0 над "Монтана".

Националният разпределител започна титуляр и изкара целия мач, въпреки че два дни по-рано получи тежко изкълчване. 30-годишният софиянец обърна глезена си при приземяване след блокада и бе изнесен от съотборниците си. Братоев призна, че участието му във финала е било възможно единствено благодарение на помощта, която оказал физиотерапевтът на съперника Христо Тодоров.

About last game ;))) no pain no game (за последния мач, няма болка, няма игра - от английски), написа волейболистът на профила си в социалната мрежа фейсбук. От видеото се вижда масивният отток на крака, който е посинял целият и човек не би допуснал, че Братоев е играл цял мач. Той обаче стисна зъби и накрая като капитан получи най-голямото удоволствие в спорта - първи да вдигне трофея.