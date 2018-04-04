Пратиха Станислав Тодоров на "Лудогорец" - ЦСКА

https://www.24chasa.bg/sport/article/6797570 www.24chasa.bg 04.04.2018 11:46; 24 часа     

Станислав Тодоров, който бе обявен за съдия №1 у нас, ще свири дербито "Лудогорец" - ЦСКА. През този сезон той не е свирил на двата отбора по ясни за всички причини. Ето всички назначения:

5 Апр 2018 г. Четвъртък 17:15 ч.

"Витоша" - "Пирин"

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Георги Кънчев Димитров

СН: Кирил Петков Йорданов

5 Апр 2018 г. Четвъртък 19:30 ч.

"Славия" - "Черно море"

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров

4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Волен Валентинов Чинков

СН: Петър Стоянов Петров

6 Апр 2018 г. Петък 14:30 ч.

"Ботев" - "Левски"

ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Георги Милков Гинчев

СН: Георги Крумов Виделов

6 Апр 2018 г. Петък 17:00 ч.

"Лудогорец" - ЦСКА

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров

4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Владимир Вълков Вълков

СН: Кольо Димитров Данев

6 Апр 2018 г. Петък 19:30 ч.

"Верея" - "Берое"

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС1: Димо Стоянов Димов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев

СН: Йордан Веселинов Гулев

9 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.

"Етър" - "Дунав"

ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Румен Красимиров Христов ДАС2: Радослав Петров Гидженов

СН: Светослав Петров Славов

9 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.

"Септември" - "Локомотив" (Пловдив)

ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов

4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Никола Илиянов Атанасов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев

СН: Евгени Тодоров Геров

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Пратиха Станислав Тодоров на "Лудогорец" - ЦСКА

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