Пратиха Станислав Тодоров на "Лудогорец" - ЦСКА

Пратиха Станислав Тодоров на "Лудогорец" - ЦСКА04.04.2018 11:46; 24 часа
Станислав Тодоров, който бе обявен за съдия №1 у нас, ще свири дербито "Лудогорец" - ЦСКА. През този сезон той не е свирил на двата отбора по ясни за всички причини. Ето всички назначения:
5 Апр 2018 г. Четвъртък 17:15 ч.
"Витоша" - "Пирин"
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Андрей Венков Николов ДАС1: Николай Йорданов Колев ДАС2: Георги Кънчев Димитров
СН: Кирил Петков Йорданов
5 Апр 2018 г. Четвъртък 19:30 ч.
"Славия" - "Черно море"
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Йордан Петров Петров ДАС1: Стефан Апостолов Апостолов ДАС2: Волен Валентинов Чинков
СН: Петър Стоянов Петров
6 Апр 2018 г. Петък 14:30 ч.
"Ботев" - "Левски"
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Александър Ангелов Атанасов АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Станимир Илков Илков ДАС1: Драгомир Димитров Драганов ДАС2: Георги Милков Гинчев
СН: Георги Крумов Виделов
6 Апр 2018 г. Петък 17:00 ч.
"Лудогорец" - ЦСКА
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Димо Дамянов Вълчев ДАС1: Валентин Станчев Железов ДАС2: Владимир Вълков Вълков
СН: Кольо Димитров Данев
6 Апр 2018 г. Петък 19:30 ч.
"Верея" - "Берое"
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Петър Николов Джугански АС2: Димитър Русенов Русев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС1: Димо Стоянов Димов ДАС2: Валентин Георгиев Станчев
СН: Йордан Веселинов Гулев
9 Апр 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
"Етър" - "Дунав"
ГС: Неделчо Танчев Гаджалов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ: Борислав Николаев Колев ДАС1: Румен Красимиров Христов ДАС2: Радослав Петров Гидженов
СН: Светослав Петров Славов
9 Апр 2018 г. Понеделник 20:00 ч.
"Септември" - "Локомотив" (Пловдив)
ГС: Станислав Тошев Ставров АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Красимир Владимиров Миланов ДАС1: Никола Илиянов Атанасов ДАС2: Иван Георгиев Пенчев
СН: Евгени Тодоров Геров
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