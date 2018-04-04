Пратиха Станислав Тодоров на "Лудогорец" - ЦСКА

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Звездата от "Момчето си отива" Филип Трифонов много ядосан: Чакат ме да умра! Чак тогава ще ми обърнат внимание! Нямам персонална пенсия, остава ми тотото и "тука има - тука нема" Много ядосан е актьорът Филип Трифонов. Той е гневен, че отново е пропуснат в списъка с културни дейци, които получиха персонална пенсия. "Чакат ме да умра, за да ми обърнат внимание ли? Нямам ли и аз право като други артисти да се надявам на

Грешките на Делио Роси "Левски" се представя слабо през пролетта, като има само две победи. Играта на "сините" е далеч от желаното от шефовете и феновете на клуба. Треньорът Делио Роси търпи критики от легендите, фенове и журналисти. Засега собственикът Спас Русев не е оттеглил доверието си към него. Но и това може да стане при отпадане от ЦСКА-София на полуфиналите в