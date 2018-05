Димна завеса покри целия стадион и прекъсна ЦСКА - "Лудогорец" (Видео)

Мачът ЦСКА - "Лудогорец" - кулминация на честванията за 70-годишнината на "червения" клуб, бе прекъснат за близо 5 минути в началото на второто полувреме. Феновете на ЦСКА възпламениха множество факли и няколко мощни димки.

Димната завеса покри целия стадион "Васил Левски". Играчите на двата отбора бяха принудени да се съберат в централната част на терена, докато изчакат димът да се разсее.

Самото второ полувреме започна с няколкоминутно закъснение заради шоу с надъхваща музика и заря. Съдията не можеше да даде начало на втората част, тъй като нищо не се чуваше. Любопитно бе, че кулминацията на зарята бе на фона на "We are the champions".

Някои от играчите на "Лудогорец" се възползваха и потанцуваха за своята 7-а поредна титла, докато чакаха играта да бъде подновена.

