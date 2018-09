Преди 31 години правим перфектното световно по художествена гимнастика

От понеделник България приема световно първенство по художествена гимнастика за първи път от 31 години насам. На предното във Варна обираме всички златни медали безапелационно.

Ансамбълът печели абсолютната световна титла с перфектни оценки от 20,000. На финалите на отделните уреди те отново получават две оценки по 20,000 точки и завоюват още две титли. Българките са в състав: Лидия Бочева, Елена Лазарова, Камелия Дунавска, Таня Ставрева, Ивелина Дешкова, Петя Чолакова и Мая Таскова. Тяхна треньорка е Димитричка Маслева, а автор и постановчик на композициите е легендарната Нешка Робева.

В индивидуалната надпревара Бианка Панова е над всички. Тя печели пет златни медала с максимални оценки. Постижение, което е записано в Книгата на рекордите “Гинес”. На почетната стълбичка за награждаването в многобоя се качват само българки. Абсолютната световна шампионка Бианка Панова е придружена от Адриана Дунавска и Елизабет Колева - и двете с еднакъв сбор от 39,800. Дунавска се нарежда до Панова и във финала на въже. Двете гимнастички получават еднакви оценки за композициите си, а Елизабет Колева печели и бронзов медал във финала на лента.

31 години по-късно националният отбор на България ще бъде в състав: Катрин Тасева, Невяна Владинова, Боряна Калейн и ансамбъл - жени.

Безспорно най-опитната между тях е Невяна Владинова. 24-годишната плевенчанка има участия на три световни първенства - Измир 2014, Щутгарт 2015, където си извоюва олимпийска квота, и Пезаро 2017-а. На олимпийските игри в Рио през 2016 г. Владинова е единствената представителка на България в индивидуалната надпревара. Със сбор от 70,733 тя заема седмо място в многобоя. На последното световно първенство в Пезаро Невяна печели бронзов медал за съчетанието си с топка. На шампионата на планетата в София Неви ще изиграе три от четирите си съчетания.

На обръч е използвана музика от сериала “Игра на тронове”. Миналогодишната нежна топка е заменена от динамична композиция по музика на Captain Jack - In the Аrmy Now. Бухалките на Неви са по музика на японския музикант Кеичи Сузуки. Съчетанието ѝ с лента е по прекрасната българска песен “Йовано, Йованке”, изпълнена от Слави Трифонов.

За Катрин Тасева това ще бъде второ световно първенство. В Пезаро тя завърши десета в многобоя. През 2018 г. Тасева започна сезона като водеща гимнастичка на България заради контузията на Невяна Владинова. 20-годишната Катрин донесе на България 15 медала от осем състезания: 1 златен, 9 сребърни и 5 бронзови. Катрин стана победителка в генералното класиране за световните купи на лента. Тя ще покаже и четирите си съчетания в “Арена Армеец”.

Тасева изпълнява композицията си с обръч под звуците на “Камино” на Лили Иванова. Красивото ѝ съчетание с топка е от мюзикъла “ЛаЛа Ленд”. Бухалките, които ѝ донесоха златен медал на световната купа в София, са озвучени от рок операта на Андрю Лойд Уебър и Тим Райс “Исус Христос Суперзвезда”. Изключително танцувалната ѝ лента, която съдиите много харесват, е по хита на Бруно Марс и Марк Ронсън - Uptown Funk.

Боряна Калейн е абсолютна дебютантка на световно първенство. Тя заслужи правото си да представи България след много силен сезон. През първата си година на състезания от толкова висок ранг Калейн извоюва 10 медала за България: 1 златен, 2 сребърни и 7 бронзови. Златния медал тя спечели на първото си състезание от серията Гран При, побеждавайки на топка абсолютната световна шампионка Дина Аверина. В генералното класиране на световните купи Боряна стана №1 на обръч. В София грацията ще играе на три уреда.

Обръчът ѝ е по музика на G-eazy и Grace - You Don't Owe Me. Топката, с която тя победи световната шампионка Аверина, е озвучена от гласовете на Мариана Попова и Орлин Горанов и дуета им Can You Hear me. Бухалките са издържани типично в нейния стил. Музиката за тях е от филма “Хари Потър и даровете на смъртта”. Съчетанието с лента е смес от цигулка, барабани и степ.

За ансамбъла на Весела Димитрова това ще бъде второ световно първенство. През 2017 г. в Пезаро той спечели среброто в многобоя, както и бронзов медал на 3 топки и 2 въжета. През този сезон отборът беше измъчван от контузии. На световната купа в София Елена Бинева, Лаура Траатс и Теодора Александрова излязоха на килима с травми. На мястото на опериралата се Теодора Александрова на световното първенство ще играе Стефани Кирякова. Тя замества Теди и на европейското, което се състоя в Гуадалахара, Испания. Там българките спечелиха бронзовите медали в многобоя и в отборното класиране, както и европейската титла на три топки и две въжета. От началото на сезона Лаура Траатс, Мадлен Радуканова, Симона Дянкова, Елена Бинева, Теодора Александрова и Стефани Кирякова донесоха на България 16 медала от 6 състезания: 8 златни, 4 сребърни и 4 бронзови.

Те имат най-високите оценки през сезона. На европейското първенство в Испания получиха 23,100 за съчетанието си с пет обръча в многобоя, а оценката от 22,825 на три топки и две въжета им донесе европейската титла във финалите на уредите.

Композицията им с пет обръча е по музиката на “Безродна невеста” в ремикс на норвежки композитор, а съчетанието с три топки и две въжета е изключително динамично. Вокалът за него е специално записан за ансамбъла от Жана Бергендорф. Последната абсолютна световна титла на ансамбъла ни е през 2014 г. в Измир. Тогава Цветелина Найденова, Михаела Маевска, Христиана Тодорова, Цветелина Стоянова и Ренета Камберова, водени от Ина Ананиева стават световни шампионки, изпреварвайки ансамблите на Италия и Беларус.