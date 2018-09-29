Съставите на ЦСКА и "Левски" за вечното дерби

https://www.24chasa.bg/sport/article/7078211 www.24chasa.bg 29.09.2018 16:05; 24 часа     
СНИМКА: Румяна Тонeва

Традиционно час преди началото на вечното дерби в българския футбол треньорите на ЦСКА и "Левски" - Нестор Ел Маестро и Славиша Стоянович, определиха титулярите си.

ЦСКА: Витаутас Черняускас, Борис Секулич, Божидар Чорбаджийски, Николай Бодуров, Ангел Лясков, Кристиян Малинов, Рубен Пинто, Кирил Десподов, Тиаго Родригес, Едвин Джеси, Мауридес.

"ЛЕВСКИ": Мартин Полачек, Милош Цветкович, Холмар Ейолфсон, Давид Яблонски, Иван Горанов, Кали Тиам, Габриел Обертан, Давиде Мариани, Жерсон Кабрал, Паулиньо, Станислав Костов.

Мачът ще се играе на стадион “Васил Левски” в София от 17 часа. Главен съдия е Ивайло Стоянов.

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