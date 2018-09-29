Съставите на ЦСКА и "Левски" за вечното дерби

Фискално устройство без лиценз и шестцифрени суми в брой затворили “Маринела” Парите, намерени в лоби бара и на рецепцията, не били отразени в касовите апарати Три проблема на семейство Арабаджиеви с данъчните доведоха до запечатване за 7 дни на емблематичния им хотел