Съставите на ЦСКА и "Левски" за вечното дерби

Съставите на ЦСКА и "Левски" за вечното дерби29.09.2018 16:05; 24 часа
Традиционно час преди началото на вечното дерби в българския футбол треньорите на ЦСКА и "Левски" - Нестор Ел Маестро и Славиша Стоянович, определиха титулярите си.
ЦСКА: Витаутас Черняускас, Борис Секулич, Божидар Чорбаджийски, Николай Бодуров, Ангел Лясков, Кристиян Малинов, Рубен Пинто, Кирил Десподов, Тиаго Родригес, Едвин Джеси, Мауридес.
"ЛЕВСКИ": Мартин Полачек, Милош Цветкович, Холмар Ейолфсон, Давид Яблонски, Иван Горанов, Кали Тиам, Габриел Обертан, Давиде Мариани, Жерсон Кабрал, Паулиньо, Станислав Костов.
Мачът ще се играе на стадион “Васил Левски” в София от 17 часа. Главен съдия е Ивайло Стоянов.
Абонамент за печатен или електронен "24 часа", както и за другите издания на Медийна група България.
-
Автобус на градския транспорт катастрофира в Русе, жена е пострадала
-
Операция на турските сили за залавянето на 8 заподозрени за двоен атентат през 2013 г.
-
Бизнесдама от с. Калековец спечели колата от есенния панаир
-
Майдел подкрепи инициатива за зарибяване на Янтра край Велико Търново
-
Папата призова вярващите да се молят за засегнатата от скандали Католическа църква
-
Боряна Каменова 3 г. кара "БНТ Такси", подарява петел на свой герой в Стара Загора