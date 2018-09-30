Спорт по тв днес: волейболистките срещу Куба на световното, финал в мъжкото световно, футбол от България, Италия, Германия, Испания, Англия, Франция, МЛС, Формула 1, тенис, баскетбол и тото

ПОСЛЕДНО ОТ

Дъщерята на Роси остава в България Делио Роси вече не е треньор на "Левски", но все още има сериозна връзка с България. Малката дъщеря на бившия наставник на "сините" - Джулия, остана в София. Причина за това е образованието й. Джулия се записа да учи медицина тук, след като баща й пое българския гранд преди малко повече от година. Наследничката на Роси се възползва от специалния

"Златните момичета" викат за "Левски" "Левски" ще се радва на чаровна подкрепа в дербито с ЦСКА-София днес! Двубоят е днес от 17,00 ч. на Националния стадион. На трибуните се очакват две от "златните момичета" на България - Катрин Тасева и Невяна Владинова. Двете са състезателки на "Левски" и не крият симпатиите си към момчетата на Славиша Стоянович. С някои от играчите са и приятели.