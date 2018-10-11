Държавата и Стойчо Младенов прибират най-много от ЦСКА, левскари и депутати също захлебват

Държавата и Стойчо Младенов прибират най-много от ЦСКА, левскари и депутати също захлебват11.10.2018 15:51; 24 часа онлайн
Дълъг е списъкът на хората и институциите, които имат вземания от ЦСКА. В него фигурират дори играчи на "Левски" и депутатът от БСП Иван Ченчев. Най-много ще получат държавата и клубната легенда Стойчо Младенов.
Вижте кой какво ще получи, след като клубното ръководство плати 8 милиона лева за имуществото на старото дружество на "червените" в процедура на несъстоятелност:
1. НАП - 4 486 200, 48 лв., което е 36,5 % от дълга, възлизащ на 12 292 256, 24 лв.
2. Силвия Георгиева - 3493,44 лв.
3. Владимир Цветков - 2079, 01 лв.
4. Благовест Геков - 7500 лв.
5. Александър Тунчев - 49 516, 02 лв.
6. Александър Аспарухов - 998, 42 лв.
7. Александър Манов - 596, 90 лв.
8. Анатоли Нанков - 48 528, 96 лв.
9. Андрей Миладинов - 2723, 17 лв.
10. Андрей Андреев - 6881, 30 лв.
11. Андрей Нецов - 1214, 13 лв.
12. Антон Димитров - 1212, 64 лв.
13. Апостол Попов - 59 787, 92 лв.
14. Асен Бойчев - 6723, 83 лв.
15. Атанас Борносузов - 624, 51 лв.
16. Аурелиен Йоахим - 62 953, 10 лв.
17. Бисер Цолов - 22 584, 40 лв.
18. Благой Макенджиев - 6668, 99 лв.
19. Божидар Чорбаджийски - 2004, 34 лв.
20. Бойко Ноев - 20 494, 67 лв.
21. Борис Гаганелов - 12 362, 32 лв.
22. Борис Галчев - 43 717, 79 лв.
23. Бруно Морейра - 16 639, 84 лв.
24. Валентин Чалев - 1963, 80 лв.
25. Валентин Илиев - 69 138, 18 лв.
26. Ваня Петрова - 438, 58 лв.
27. Васил Попов - 5792, 91 лв.
28. Величка Велева - 3230, 95 лв.
29. Венцислав Василев - 30 278, 17 лв.
30. Весела Карадимова - 579, 21 лв.
31. Веселин Яневски - 587, 27 лв.
32. Виолета Петрова - 5297, 95 лв.
33. Владимир Рупов - 10 438, 31 лв.
34. Владимир Манчев - 595, 65 лв.
35. Владимир Илиев - 2761, 76 лв.
36. Владислав Цонев - 4225, 98 лв.
37. Галин Иванов - 415, 91 лв.
38. Геоорги Борисов - 11 983, 16 лв.
39. Георги Велинов - 7020, 45 лв.
40. Георги Иванов - 1852, 49 лв.
41. Георги Найчов - 1564, 81 лв.
42. Георги Павлов - 36 142, 21 лв.
43. Георги Панев - 3899, 12 лв.
44. Григор Долапчиев - 5336, 61 лв.
45. Гуидо ди Вани - 11 281, 75 лв.
46. Давид Балестерос - 74 901, 60 лв.
47. Тенгариня - 30 510, 95 лв.
48. Дарко Обрадович - 12 712, 90 лв.
49. Денис Причиненко - 26 633, 10 лв.
50. Денчо Руйчев - 10 260, 63 лв.
51. Димитър Маймунков - 21 306, 72 лв.
52. Димитър Вутов - 1991, 17 лв.
53. Димитър Димитров - 5263, 36 лв.
54. "Интегрис Лаб, придобило вземане от Димитър Иванов - 2447, 52 лв.
55. Димитър Михайлов - 3251, 40 лв.
56. Добри Димов - 1111, 84 лв.
57. Бергонси - 28 166, 91 лв.
58. Емил Димитров - 134, 55 лв.
59. Енчо Енев - 7785, 84 лв.
60. Жереми Родригес - 205 362, 15 лв.
61. Рибейро - 45 518, 87 лв.
62. Здравко Чавдаров - 44 369, 65 лв.
63. Ива Николова - 5248, 90 лв.
64. Ивайло Чочев - 1884, 15 лв.
65. Иван Георгиев - 6024, 89 лв.
66. Иван Ченчев - 15 870, 39 лв.
67. Иван Маркович - 12 042, 28 лв.
68. Иван Атанасов - 692, 43 лв.
69. Иван Искренов - 6754, 77 лв.
70. Иван Дойчев - 20 954, 58 лв.
71. Иван Стоянов - 64 371, 79 лв.
72. Игнасио Варела - 132 827, 99 лв.
73. Илия Илиев - 10 154, 52 лв.
74. Илияна Атанасова - 2913, 35 лв.
75. Йордан Йорданов - 643, 97 лв.
76. Калоян Цветков - 700, 29 лв.
77. Камелия Сашева - 11 314, 72 лв.
78. Кирил Костов - 2775, 28 лв.
79. Кирил Калинков - 11 096, 78 лв.
80. Костадин Рачев - 9287, 41 лв.
81. Костадин Стоянов - 31 043, 48 лв.
82. Кристиян Супусепа - 42 776, 51 лв.
83. Кръстомир Анжело - 452, 88 лв.
84. Луис Соарес - 62 740, 41 лв.
85. Любослав Пенев - 599, 68 лв.
86. Максим Уваренко - 29 393, 03 лв.
87. Марин Илков - 3944, 17 лв.
88. Марин Оршулич - 38 071, 93 лв.
89. Марина Недялкова - 770, 74 лв.
90. Марио Бръкляча - 34 529, 68 лв.
91. Мариола Георгиева - 411, 99 лв.
92. Маркиньос - 52 218, 23 лв.
93. Мартин Йосифов - 1329, 37 лв.
94. Мартин Петров - 5274, 85 лв.
95. Никола Газдов, придобил вземане от Методи Деянов - 1175, 29 лв.
96. Милен Цветанов - 19 139, 87 лв.
97. Миодраг Йешич - 60 630, 73 лв.
98. Михаил Венков - 153 871, 75 лв.
99. НАП - 143 520, 43 лв.
100. Неманя Милисавлевич - 54 216, 19 лв.
101. Никола Пенев - 2503, 43 лв.
102. Никола Тодоров - 998, 42 лв.
103. Нилсън Антонио - 48 893, 79 лв.
104. Оливер Ковачевич - 44 591, 15 лв.
105. Омар Косоко - 33 987, 10 лв.
106. Панайот Панайотов - 5263, 38 лв.
107. Пауло Грило - 11 257, 27 лв.
108. Педро Енрике - 1643, 44 лв.
109. Петър Витанов - 5733, 42 лв.
110. Пламен Димитров - 6978, 93 лв.
111. Пламен Крачунов - 33 840, 91 лв.
112. Пол Александров - 6795, 46 лв.
113. Радой Божилов - 5438, 07 лв.
114. Еко Депозит, придобило вземане от Радослав Здравков - 649, 25 лв.
115. Радостин Василев - 3616, 85 лв.
116. Ренато Шмит - 6458, 76 лв.
117. Роко Перота - 65 139, 30 лв.
118. Румен Вергиев - 723, 14 лв.
119. Румен Вътков - 9113, 55 лв.
120. Сашко Борисов - 913, 25 лв.
121. Светослав Христов - 15 784, 01 лв.
122. Серджиу Буш - 32 494, 50 лв.
123. Сивард Спрокел - 19 853 лв.
124. Силвия Георгиева - 7141, 68 лв.
125. Симка Евтимова - 5699, 18 лв.
126. Стефан Николич - 36 675, 40 лв.
127. Стивън Съндей - 62 809, 55 лв.
128. Стойчо Младенов - 240 620 лв.
129. Стойчо Ст. Младенов - 48 528, 94 лв.
130. Стоян Вазов - 4194, 95 лв.
131. Стоян Йорданов - 17 977, 19 лв.
132. Стоян Колев - 12 943, 44 лв.
133. Татяна Цолова - 370, 46 лв.
134. Тодор Янчев - 43 170, 86 лв.
135. Томас Черни - 54 694, 18 лв.
136. Томаш Христов - 5036, 36 лв.
137. Тони Силва - 54 375, 68 лв.
138. Христо Маринчев - 17 977, 19 лв.
139. Юлия Костова - 995, 88 лв.
140. Юлиян Чапаев - 544, 81 лв.
141. Якуб Дивиш - 54 245, 43 лв.
142. Яна Касова - 4340, 65 лв.
143. НАП - 147 075, 02 лв."
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