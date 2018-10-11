Държавата и Стойчо Младенов прибират най-много от ЦСКА, левскари и депутати също захлебват

Дълъг е списъкът на хората и институциите, които имат вземания от ЦСКА. В него фигурират дори играчи на "Левски" и депутатът от БСП Иван Ченчев. Най-много ще получат държавата и клубната легенда Стойчо Младенов.

Вижте кой какво ще получи, след като клубното ръководство плати 8 милиона лева за имуществото на старото дружество на "червените" в процедура на несъстоятелност:

1. НАП - 4 486 200, 48 лв., което е 36,5 % от дълга, възлизащ на 12 292 256, 24 лв.

2. Силвия Георгиева - 3493,44 лв.

3. Владимир Цветков - 2079, 01 лв.

4. Благовест Геков - 7500 лв.

5. Александър Тунчев - 49 516, 02 лв.

6. Александър Аспарухов - 998, 42 лв.

7. Александър Манов - 596, 90 лв.

8. Анатоли Нанков - 48 528, 96 лв.

9. Андрей Миладинов - 2723, 17 лв.

10. Андрей Андреев - 6881, 30 лв.

11. Андрей Нецов - 1214, 13 лв.

12. Антон Димитров - 1212, 64 лв.

13. Апостол Попов - 59 787, 92 лв.

14. Асен Бойчев - 6723, 83 лв.

15. Атанас Борносузов - 624, 51 лв.

16. Аурелиен Йоахим - 62 953, 10 лв.

17. Бисер Цолов - 22 584, 40 лв.

18. Благой Макенджиев - 6668, 99 лв.

19. Божидар Чорбаджийски - 2004, 34 лв.

20. Бойко Ноев - 20 494, 67 лв.

21. Борис Гаганелов - 12 362, 32 лв.

22. Борис Галчев - 43 717, 79 лв.

23. Бруно Морейра - 16 639, 84 лв.

24. Валентин Чалев - 1963, 80 лв.

25. Валентин Илиев - 69 138, 18 лв.

26. Ваня Петрова - 438, 58 лв.

27. Васил Попов - 5792, 91 лв.

28. Величка Велева - 3230, 95 лв.

29. Венцислав Василев - 30 278, 17 лв.

30. Весела Карадимова - 579, 21 лв.

31. Веселин Яневски - 587, 27 лв.

32. Виолета Петрова - 5297, 95 лв.

33. Владимир Рупов - 10 438, 31 лв.

34. Владимир Манчев - 595, 65 лв.

35. Владимир Илиев - 2761, 76 лв.

36. Владислав Цонев - 4225, 98 лв.

37. Галин Иванов - 415, 91 лв.

38. Геоорги Борисов - 11 983, 16 лв.

39. Георги Велинов - 7020, 45 лв.

40. Георги Иванов - 1852, 49 лв.

41. Георги Найчов - 1564, 81 лв.

42. Георги Павлов - 36 142, 21 лв.

43. Георги Панев - 3899, 12 лв.

44. Григор Долапчиев - 5336, 61 лв.

45. Гуидо ди Вани - 11 281, 75 лв.

46. Давид Балестерос - 74 901, 60 лв.

47. Тенгариня - 30 510, 95 лв.

48. Дарко Обрадович - 12 712, 90 лв.

49. Денис Причиненко - 26 633, 10 лв.

50. Денчо Руйчев - 10 260, 63 лв.

51. Димитър Маймунков - 21 306, 72 лв.

52. Димитър Вутов - 1991, 17 лв.

53. Димитър Димитров - 5263, 36 лв.

54. "Интегрис Лаб, придобило вземане от Димитър Иванов - 2447, 52 лв.

55. Димитър Михайлов - 3251, 40 лв.

56. Добри Димов - 1111, 84 лв.

57. Бергонси - 28 166, 91 лв.

58. Емил Димитров - 134, 55 лв.

59. Енчо Енев - 7785, 84 лв.

60. Жереми Родригес - 205 362, 15 лв.

61. Рибейро - 45 518, 87 лв.

62. Здравко Чавдаров - 44 369, 65 лв.

63. Ива Николова - 5248, 90 лв.

64. Ивайло Чочев - 1884, 15 лв.

65. Иван Георгиев - 6024, 89 лв.

66. Иван Ченчев - 15 870, 39 лв.

67. Иван Маркович - 12 042, 28 лв.

68. Иван Атанасов - 692, 43 лв.

69. Иван Искренов - 6754, 77 лв.

70. Иван Дойчев - 20 954, 58 лв.

71. Иван Стоянов - 64 371, 79 лв.

72. Игнасио Варела - 132 827, 99 лв.

73. Илия Илиев - 10 154, 52 лв.

74. Илияна Атанасова - 2913, 35 лв.

75. Йордан Йорданов - 643, 97 лв.

76. Калоян Цветков - 700, 29 лв.

77. Камелия Сашева - 11 314, 72 лв.

78. Кирил Костов - 2775, 28 лв.

79. Кирил Калинков - 11 096, 78 лв.

80. Костадин Рачев - 9287, 41 лв.

81. Костадин Стоянов - 31 043, 48 лв.

82. Кристиян Супусепа - 42 776, 51 лв.

83. Кръстомир Анжело - 452, 88 лв.

84. Луис Соарес - 62 740, 41 лв.

85. Любослав Пенев - 599, 68 лв.

86. Максим Уваренко - 29 393, 03 лв.

87. Марин Илков - 3944, 17 лв.

88. Марин Оршулич - 38 071, 93 лв.

89. Марина Недялкова - 770, 74 лв.

90. Марио Бръкляча - 34 529, 68 лв.

91. Мариола Георгиева - 411, 99 лв.

92. Маркиньос - 52 218, 23 лв.

93. Мартин Йосифов - 1329, 37 лв.

94. Мартин Петров - 5274, 85 лв.

95. Никола Газдов, придобил вземане от Методи Деянов - 1175, 29 лв.

96. Милен Цветанов - 19 139, 87 лв.

97. Миодраг Йешич - 60 630, 73 лв.

98. Михаил Венков - 153 871, 75 лв.

99. НАП - 143 520, 43 лв.

100. Неманя Милисавлевич - 54 216, 19 лв.

101. Никола Пенев - 2503, 43 лв.

102. Никола Тодоров - 998, 42 лв.

103. Нилсън Антонио - 48 893, 79 лв.

104. Оливер Ковачевич - 44 591, 15 лв.

105. Омар Косоко - 33 987, 10 лв.

106. Панайот Панайотов - 5263, 38 лв.

107. Пауло Грило - 11 257, 27 лв.

108. Педро Енрике - 1643, 44 лв.

109. Петър Витанов - 5733, 42 лв.

110. Пламен Димитров - 6978, 93 лв.

111. Пламен Крачунов - 33 840, 91 лв.

112. Пол Александров - 6795, 46 лв.

113. Радой Божилов - 5438, 07 лв.

114. Еко Депозит, придобило вземане от Радослав Здравков - 649, 25 лв.

115. Радостин Василев - 3616, 85 лв.

116. Ренато Шмит - 6458, 76 лв.

117. Роко Перота - 65 139, 30 лв.

118. Румен Вергиев - 723, 14 лв.

119. Румен Вътков - 9113, 55 лв.

120. Сашко Борисов - 913, 25 лв.

121. Светослав Христов - 15 784, 01 лв.

122. Серджиу Буш - 32 494, 50 лв.

123. Сивард Спрокел - 19 853 лв.

124. Силвия Георгиева - 7141, 68 лв.

125. Симка Евтимова - 5699, 18 лв.

126. Стефан Николич - 36 675, 40 лв.

127. Стивън Съндей - 62 809, 55 лв.

128. Стойчо Младенов - 240 620 лв.

129. Стойчо Ст. Младенов - 48 528, 94 лв.

130. Стоян Вазов - 4194, 95 лв.

131. Стоян Йорданов - 17 977, 19 лв.

132. Стоян Колев - 12 943, 44 лв.

133. Татяна Цолова - 370, 46 лв.

134. Тодор Янчев - 43 170, 86 лв.

135. Томас Черни - 54 694, 18 лв.

136. Томаш Христов - 5036, 36 лв.

137. Тони Силва - 54 375, 68 лв.

138. Христо Маринчев - 17 977, 19 лв.

139. Юлия Костова - 995, 88 лв.

140. Юлиян Чапаев - 544, 81 лв.

141. Якуб Дивиш - 54 245, 43 лв.

142. Яна Касова - 4340, 65 лв.

143. НАП - 147 075, 02 лв."