Фенове на ЦСКА: Ще търсим правата си докрай, ако трябва и пред Народното събрание

Фенклуб "Сектор Г" качи на профила си във Фейсбук декларация "до всички отговорни институции и българската общественост", в която се казва дословно:

Уважаеми госпожи и господа,

Вчера, с безпрецедентен в историята на българския спорт акт, емблемата и активите на изпадналото преди няколко години в несъстоятелност дружество ПФК ЦСКА АД бяха придобити по напълно законен начин от „Ред Енимълс“ с цел да бъдат предоставени на сегашния юридически носител на идеята и марката ЦСКА. Както се казва на прост български език – вече всичко си е у дома!

Въпреки този безспорен успех за обединената червена общност, една „малка“ подробност остана неразрешена. В активите на дружеството ПФК ЦСКА АД още преди тръжната процедура бе включен и имот до морето със ЗНАЧИТЕЛНА финансова стойност. Безспорен факт е, че въпросният имот е собственост на трето независимо физическо лице.

Много пъти по делото бяха пускани жалби от кредитори и подавани изрични молби от собственика на имуществото, с които и синдикът, и съдът са уведомени, че недвижимата собственост не принадлежи на изпадналото в несъстоятелност дружество. Имотът също така е възбранен по силата на закона още преди провеждането на самия търг.

Въпреки всички гореизложени факти, споменатите вече авоари по Черноморието ни останаха част от активите на ПФК ЦСКА АД. Съдът, както и синдик Дора Милева, бяха уведомявани многократно след това за включването им в търга и че дори при плащане, те няма да бъдат придобити от „Ред Енимълс“.

Все още смятаме, че България е правова държава и при решаването на казуси с такова ниво на обществен интерес и важност за милиони хора, конституцията на републиката не бива да бъде погазвана. Призоваваме отговорните институции да спазят всички необходими законови рамки и нашият клуб да не бъде допълнително ощетяван. Вече минахме и през 9-те кръга на Ада.

Очакваме рационален и адекватен отговор по казуса в най-скоро време. А в случай, че останем без такъв, ще търсим правата си до край. Дори ако трябва на площада пред Народното Събрание!

Декларацията е подписана oт Animals, Offenders, МС, Company, Office Boys , Boys Vidin, Бригада Бургас, Горди, Torcida Plovdiv, Червен Кюстендил, Дивизия Монтана, Perspektiva, U.C.S.H. (Самоков), USF, Varna Firm, Ruse Outlaw, CSKA SOFIA UK, Chicago REDS, CSKA Munchen, Сдружение Червени Сърца, Армейците от Сектор "В", ЦСКА СОФИЯ Old School, Ултрас Сандански, Red Boys (Пещера), Red Boys (Попово), Red Dogs, Red Infection, Old Boys Sofia, Red Legion, Red Zone (Димитровград), R.L.P., Shumen Group, Youths Blagoevgrad, Армейски Полк (Силистра), Армейци Брезник, Армейци Враца, Армейци Карлово, Армейци Кърджали, Армейци Свищов, Армейци Севлиево, Армейци Троян, Армейци Хасково, Армейци (Гоце Делчев) Бранникъ (Дупница), Армейци Търновград, Vendetta Габрово, Винаги Верни (Ловеч), Код Червено (Ст. Загора), Отряд Армейци (Ботевград), Разлог, Столична Група, Ултра Перник, Крайни Перник, Червени войни (Казанлък), Кохорта Ямбол, Ултра Радомир, Фен Клуб Костенец, ЦСКА Добричъ, Фен Клуб Червен Бряг, Червени Балкани (Трявна), Червена Граница (Свиленград), Червено Панагюрище, G.O. REDS, Червена Зараза (Велинград), Червена Инвазия (Петрич), Червена Крепост (Асеновград), Червена Чета Радецки (Козлодуй), Червени Шопи (Елин Пелин),Червени Войводи (Сливен), Чирпанъ, Frontline Казанлък, Фен Клуб ЦСКА - Разград.