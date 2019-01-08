Първо в "24 часа": Кой как гласува в 58-ата анкета "Футболист на годината"

https://www.24chasa.bg/sport/article/7233788 www.24chasa.bg 08.01.2019 16:00; 24 часа     
Третият в анкетата Тодор Неделев, футболистът на 2018 г. Кирил Десподов и неговият подгласник Георги Петков (от ляво на дясно). Снимки БЛАГОЙ КИРИЛОВ

Българската асоциация на спортните журналисти и Българският футболен съюз предоставят на вашето внимание пълния вот на журналистите в 58-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.

КОЙ КАК ГЛАСУВА В 58-АТА АНКЕТА „ФУТБОЛИСТ НА ГОДИНАТА“

БНТ

Стефан Георгиев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Радостин Любомиров

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

Петър Иванов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Калин Гугов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Моци

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Попадинова

Ивайло Ангелов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: К. Кръстев

№1 в женския футбол: Радойска

Димитър Бошнаков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

bTV

Иван Боянов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Хубчен, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева

Владислава Лазарова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева

Валери Генов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Натанаел

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Райна Димитрова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Флорина Иванова

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Борудов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Ивайло Чилев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Борудов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова

Нова ТВ/Диема

Борис Борисов

Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Ил. Илиев, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Гоцева

Виктор Врачев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Гоцева

Иво Бързаков

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: С. Петкова

Илиан Енев

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Тонева

Йоана Гочева

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Мирослав Арабаджиев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Меридиан Мач

Здравко Гюров

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Найденова

Богомил Русев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова

Людмил Христов

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Л. Костова

Христо Бонински

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова

Димитър Димитров

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Ант. Здравков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова

Стоян Георгиев

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Найденова

Тема Спорт

Желю Станков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Макенджиев

Най-добър защитник: Натанаел

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Натанаел

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Росен Ангелов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Г. Илиев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Никола Стефанов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Хари Латифян

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Хр. Иванов

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Виктор Гецов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: С. Петков

Янаки Димитров

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: С. Петкова

Sportal.bg

Владимир Стоянов

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Костова

Мартин Томанов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Найденова

Бисер Тошев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Недялков, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Ясен Тошев

Футболист №1: 1. Недялков, 2. Петков, 3. Бодуров

Треньор №1: Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

Денислав Денчев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Л. Костова

Мартин Стоичков

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Л. Костова

БАСЖ

Румен Пайташев

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Моци

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Попадинова

Иво Тонков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Г. Илиев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Борислав Константинов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Томаш, 3. Кирилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Г. Иванов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

Георги Атанасов

Футболист №1: 1 Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. К. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Михаил Делев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Манолев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Венелин Кринков

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Янко Ангелов

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Канал 3

Филип Боков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Йордан Георгиев

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Петков, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова

Кирил Памуклийски

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Кирил Лулев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

БНР

Христо Денев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Борислав Нинов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Дарик

Ивайло Йовчев

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Стефан Стоянов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Божинов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Веско Вълчев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Попадинова

Мартин Русев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Костов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Гоцева

24 часа

Едуард Папазян

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

Георги Банов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Г. Костадинов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

Константин Ботушаров

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Балъков, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Найден Тодоров

Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова

Труд

Боян Бойчев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Ст. Младенов, 2. Загорчич, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Мауридеш

Най-прогресиращ футболист: Лясков

№1 в женския футбол: Р. Славчева

Филип Зуберски

Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова

Владимир Иванов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Попадинова

Телеграф

Иво Цукев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Момчил Лельов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

Надежда Кърликова

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: П. Христов

№1 в женския футбол: Попадинова

Румен Кацаров

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Хубчев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Горанов

Най-добър полузащитник: Юсеин

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова

Gong.bg

Иван Опренов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Костова

Драган Иванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Десподов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

Иво Стефанов

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Груев

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

№1 в женския футбол: Л. Костова

Гавраил Баталов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Костов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Стериакис

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Blitz.bg

Румен Илиев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Веселин Русинов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова

Юри Славчев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Л. Костова

Пламен Славов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Яблонски

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

БТА

Димитър Вельов

Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Кабрал

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Л. Костова

Мирослав Димитров

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Загорчич, 3. Балъков

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Асен Даскалов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: П. Христов

№1 в женския футбол: Л. Костова

Атанас Василев

Футболист №1: 1. Г. Костадинов, 2. Стр. Попов, 3. Пл. Илиев

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Сисиньо

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Л. Костова

ТВ+

Божидар Младенов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Карабельов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Димитър Петков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Карабельов

№1 в женския футбол: С. Петкова

Спринт

Николай Кръстев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова

Ростислав Русев

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Десподов

Камен Огнянов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Н. Димитров

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Радойска

Bulgaria On Air

Ваня Симонска

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Стериакис

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова

Александър Рангелов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова

Стандарт

Пламен Вълков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Костов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Попадинова

Димитър Пенев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Боруков

№1 в женския футбол: Попадинова

Монитор

Калин Караиванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Бодуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Радойска

Ивайло Кючуков

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Б. Цонев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Илия Юруков

№1 в женския футбол: Радойска

Сега

Свилен Кириловски

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Божиков, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Груев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Паулиньо

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

Явор Евтимов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: Попадинова

Dnevnik.bg

Александър Иванов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Груев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Горалски

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: В. Иванова

Еврофутбол

Ивайло Стоименов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Чорбаджийски

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: Попадинова

Стоян Кукуванов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Topsport.bg

Ангел Домусчиев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Барутчийска

Livesport.bg

Крум Савов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Филип Петрунов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Ст. Младенов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга

Най-прогресиращ футболист: Лясков

№1 в женския футбол: Попадинова

BGNES

Радослав Петкашев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Натанаел

Най-добър полузащитник: Г. Иванов

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

Георги Петров

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Яблонски

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Краев

№1 в женския футбол: Гоцева

Dir.bg

Николай Петров

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков

Най-добър вратар: Перниш

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: А. Христов

№1 в женския футбол: Попадинова

Венислав Кирилов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Стр. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Попадинова

Евроком

Станимир Бакалов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков

Най-добър вратар: Луков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Вутов

№1 в женския футбол: Радойска

ТВ Европа

Георги Георгиев

Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Радойска

Радио Варна

Румен Генов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Занев, 3. Г. Илиев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Чорбаджийски

Най-добър полузащитник: Г. Илиев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: М. Костадинов

№1 в женския футбол: Радойска

Радио Пловдив

Йордан Данчев

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Обертан

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Шахънска

Радио София

Светослав Костов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Петков

Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Манолев

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Вандерсон

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

Дарик Пловдив

Валери Станков

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Камбуров

Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

Дарик Варна

Добромир Атанасов

Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Ил. Илиев

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Вандерсон

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Минчев

№1 в женския футбол: С. Петкова

Борба

Петко Петков

Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Хр. Иванов

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Кешерю

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

Българска армия

Александър Гигов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Ковачев

България Днес

Елица Младенова

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Ейолфсон

Най-добър полузащитник: Марселиньо

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Юсеин

№1 в женския футбол: Попадинова

Уикенд

Станил Йотов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. С. Ангелов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Йомов

№1 в женския футбол: Попадинова

Дума

Марин Николов

Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Костов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Гоцева

Земя

Гаврил Гаврилов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Десподов

№1 в женския футбол: Радойска

Марица

Дончо Донев

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Хамуд

№1 в женския футбол: С. Петкова

Sportonline.bg

Михаил Савов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Ант. Здравков, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Св. Дяков

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Попадинова

Sport1.bg

Цветан Дерменджиев

Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Ренан

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Каранга

Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга

Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров

№1 в женския футбол: Радойска

24chasa.bg

Любомир Серафимов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Радойска

Пресклуб България

Валентин Добчев

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Загорчич

Най-добър вратар: Петков

Най-добър защитник: Бодуров

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Камбуров

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Вутов

№1 в женския футбол: Радойска

Вяра

Ташко Сульотов

Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков

Треньор №1: 1. Томаш, 2. Балъков, 3. Н. Киров

Най-добър вратар: Кайзер

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

BGFootball

Емилиян Онуфриев

Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Десподов, 3. Недялков

Треньор №1: 1. Балъков, 2. Стоилов, 3. Н. Спасов

Най-добър вратар: Черниаускас

Най-добър защитник: Недялков

Най-добър полузащитник: Неделев

Най-добър нападател: Десподов

Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон

Най-прогресиращ футболист: Антов

№1 в женския футбол: Л. Костова

ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2018 ГОДИНА

Място Име Гласове за №1 Гласове за №2 Гласове за №3 Точки

1. Кирил Десподов            32 21 21 159 т.

2. Георги Петков               37 12 16 151

3. Тодор Неделев              22 29 25 149

4. Страхил Попов               6 19 14 70

5. Мартин Камбуров           9 15 12 69

6. Ивелин Попов                4 5 13 35

7. Николай Бодуров           2 7 4 24

8. Пламен Илиев                4 2 3 19

9. Антон Недялков             1 1 5 10

10. Станислав Костов         0 3 2 8

11. Николай Димитров        0 2 1 5

12. Георги Костадинов        1 0 1 4

13. Васил Божиков             0 1 0 2

     Петър Занев                  0 1 0 2

15. Георги Илиев                0 0 1 1

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