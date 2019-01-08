Първо в "24 часа": Кой как гласува в 58-ата анкета "Футболист на годината"08.01.2019 16:00; 24 часа
Българската асоциация на спортните журналисти и Българският футболен съюз предоставят на вашето внимание пълния вот на журналистите в 58-ата анкета „Футболист на годината“, организирана в партньорство с „Дакс Медия“.
КОЙ КАК ГЛАСУВА В 58-АТА АНКЕТА „ФУТБОЛИСТ НА ГОДИНАТА“
БНТ
Стефан Георгиев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Радостин Любомиров
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
Петър Иванов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Калин Гугов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Моци
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Попадинова
Ивайло Ангелов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: К. Кръстев
№1 в женския футбол: Радойска
Димитър Бошнаков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
bTV
Иван Боянов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Хубчен, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева
Владислава Лазарова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева
Валери Генов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Натанаел
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Райна Димитрова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Флорина Иванова
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Борудов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Ивайло Чилев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Борудов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова
Нова ТВ/Диема
Борис Борисов
Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Ил. Илиев, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Гоцева
Виктор Врачев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Гоцева
Иво Бързаков
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: С. Петкова
Илиан Енев
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Тонева
Йоана Гочева
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Мирослав Арабаджиев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Меридиан Мач
Здравко Гюров
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Неделев, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Найденова
Богомил Русев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова
Людмил Христов
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Л. Костова
Христо Бонински
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ант. Здравков, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова
Димитър Димитров
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Ант. Здравков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Тиам
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова
Стоян Георгиев
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Ив. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Найденова
Тема Спорт
Желю Станков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Макенджиев
Най-добър защитник: Натанаел
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Натанаел
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Росен Ангелов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Д. Димитров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Г. Илиев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Никола Стефанов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Хари Латифян
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Хр. Иванов
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Виктор Гецов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: С. Петков
Янаки Димитров
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: С. Петкова
Sportal.bg
Владимир Стоянов
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Костова
Мартин Томанов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Найденова
Бисер Тошев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Недялков, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Ясен Тошев
Футболист №1: 1. Недялков, 2. Петков, 3. Бодуров
Треньор №1: Д. Димитров, 2. Загорчич, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
Денислав Денчев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Ив. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Л. Костова
Мартин Стоичков
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Л. Костова
БАСЖ
Румен Пайташев
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Моци
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Попадинова
Иво Тонков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Г. Илиев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Борислав Константинов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Томаш, 3. Кирилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Г. Иванов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
Георги Атанасов
Футболист №1: 1 Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. К. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Михаил Делев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Манолев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Венелин Кринков
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Янко Ангелов
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Стивън Езе
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Канал 3
Филип Боков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Йордан Георгиев
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Петков, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова
Кирил Памуклийски
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Кирил Лулев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
БНР
Христо Денев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Борислав Нинов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Дарик
Ивайло Йовчев
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Стефан Стоянов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Божинов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Веско Вълчев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Попадинова
Мартин Русев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Костов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Гоцева
24 часа
Едуард Папазян
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
Георги Банов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Г. Костадинов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
Константин Ботушаров
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Балъков, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Найден Тодоров
Футболист №1: 1. Ив. Попов, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Томаш, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова
Труд
Боян Бойчев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Ст. Младенов, 2. Загорчич, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Мауридеш
Най-прогресиращ футболист: Лясков
№1 в женския футбол: Р. Славчева
Филип Зуберски
Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ренан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова
Владимир Иванов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Пл. Илиев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Попадинова
Телеграф
Иво Цукев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Момчил Лельов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
Надежда Кърликова
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: П. Христов
№1 в женския футбол: Попадинова
Румен Кацаров
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Н. Киров, 3. Хубчев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Горанов
Най-добър полузащитник: Юсеин
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова
Gong.bg
Иван Опренов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Костова
Драган Иванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Десподов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
Иво Стефанов
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Груев
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
№1 в женския футбол: Л. Костова
Гавраил Баталов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Костов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Стериакис
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Blitz.bg
Румен Илиев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Веселин Русинов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова
Юри Славчев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Л. Костова
Пламен Славов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. С. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Яблонски
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
БТА
Димитър Вельов
Футболист №1: 1. Стр. Попов, 2. Петков, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Кабрал
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Л. Костова
Мирослав Димитров
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Загорчич, 3. Балъков
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Асен Даскалов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: П. Христов
№1 в женския футбол: Л. Костова
Атанас Василев
Футболист №1: 1. Г. Костадинов, 2. Стр. Попов, 3. Пл. Илиев
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Сисиньо
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Л. Костова
ТВ+
Божидар Младенов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Петков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Карабельов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Димитър Петков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Карабельов
№1 в женския футбол: С. Петкова
Спринт
Николай Кръстев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова
Ростислав Русев
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Десподов
Камен Огнянов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Н. Димитров
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Радойска
Bulgaria On Air
Ваня Симонска
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Стериакис
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова
Александър Рангелов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова
Стандарт
Пламен Вълков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Костов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Попадинова
Димитър Пенев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Боруков
№1 в женския футбол: Попадинова
Монитор
Калин Караиванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Стр. Попов, 3. Бодуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Радойска
Ивайло Кючуков
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Б. Цонев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Илия Юруков
№1 в женския футбол: Радойска
Сега
Свилен Кириловски
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Божиков, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Груев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Паулиньо
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
Явор Евтимов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: Попадинова
Dnevnik.bg
Александър Иванов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Ив. Попов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Груев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Горалски
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: В. Иванова
Еврофутбол
Ивайло Стоименов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Костов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Чорбаджийски
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: Попадинова
Стоян Кукуванов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Петков, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Topsport.bg
Ангел Домусчиев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Балъков
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Тиаго Родригес
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Барутчийска
Livesport.bg
Крум Савов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Ст. Младенов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Филип Петрунов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Ст. Младенов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга
Най-прогресиращ футболист: Лясков
№1 в женския футбол: Попадинова
BGNES
Радослав Петкашев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Десподов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Натанаел
Най-добър полузащитник: Г. Иванов
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
Георги Петров
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ил. Илиев, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Яблонски
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Краев
№1 в женския футбол: Гоцева
Dir.bg
Николай Петров
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков
Най-добър вратар: Перниш
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: А. Христов
№1 в женския футбол: Попадинова
Венислав Кирилов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Бодуров, 3. Стр. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Попадинова
Евроком
Станимир Бакалов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Балъков
Най-добър вратар: Луков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Вутов
№1 в женския футбол: Радойска
ТВ Европа
Георги Георгиев
Футболист №1: 1. Петков, 2. Десподов, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Стоилов, 2. Д. Димитров, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Обертан
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Радойска
Радио Варна
Румен Генов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Занев, 3. Г. Илиев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Чорбаджийски
Най-добър полузащитник: Г. Илиев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: М. Костадинов
№1 в женския футбол: Радойска
Радио Пловдив
Йордан Данчев
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Обертан
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Шахънска
Радио София
Светослав Костов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Петков
Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Томаш
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Манолев
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Вандерсон
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
Дарик Пловдив
Валери Станков
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Стр. Попов, 3. Камбуров
Треньор №1: 1. Н. Киров, 2. Хубчев, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
Дарик Варна
Добромир Атанасов
Футболист №1: 1. Неделев, 2. Камбуров, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Ил. Илиев
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Вандерсон
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Минчев
№1 в женския футбол: С. Петкова
Борба
Петко Петков
Футболист №1: 1. Бодуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Стоилов, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Хр. Иванов
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Кешерю
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
Българска армия
Александър Гигов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Стр. Попов, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Ковачев
България Днес
Елица Младенова
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Стр. Попов, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Загорчич, 3. Д. Димитров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Ейолфсон
Най-добър полузащитник: Марселиньо
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Юсеин
№1 в женския футбол: Попадинова
Уикенд
Станил Йотов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Камбуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. С. Ангелов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Йомов
№1 в женския футбол: Попадинова
Дума
Марин Николов
Футболист №1: 1. Петков, 2. Н. Димитров, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Д. Димитров, 2. Хубчев, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Костов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Гоцева
Земя
Гаврил Гаврилов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Бодуров, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Томаш
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Десподов
№1 в женския футбол: Радойска
Марица
Дончо Донев
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Десподов, 3. Неделев
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Хамуд
№1 в женския футбол: С. Петкова
Sportonline.bg
Михаил Савов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Загорчич, 2. Ант. Здравков, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Св. Дяков
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Марселиньо
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Попадинова
Sport1.bg
Цветан Дерменджиев
Футболист №1: 1. Камбуров, 2. Неделев, 3. Десподов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Ст. Младенов, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Ренан
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Каранга
Най-добър чужденец в Първа лига: Каранга
Най-прогресиращ футболист: Кр. Димитров
№1 в женския футбол: Радойска
24chasa.bg
Любомир Серафимов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Ив. Попов
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Д. Димитров, 3. Стоилов
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Радойска
Пресклуб България
Валентин Добчев
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Хубчев, 2. Н. Киров, 3. Загорчич
Най-добър вратар: Петков
Най-добър защитник: Бодуров
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Камбуров
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Вутов
№1 в женския футбол: Радойска
Вяра
Ташко Сульотов
Футболист №1: 1. Десподов, 2. Неделев, 3. Петков
Треньор №1: 1. Томаш, 2. Балъков, 3. Н. Киров
Най-добър вратар: Кайзер
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Кешерю
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
BGFootball
Емилиян Онуфриев
Футболист №1: 1. Пл. Илиев, 2. Десподов, 3. Недялков
Треньор №1: 1. Балъков, 2. Стоилов, 3. Н. Спасов
Най-добър вратар: Черниаускас
Най-добър защитник: Недялков
Най-добър полузащитник: Неделев
Най-добър нападател: Десподов
Най-добър чужденец в Първа лига: Ейолфсон
Най-прогресиращ футболист: Антов
№1 в женския футбол: Л. Костова
ФУТБОЛИСТ №1 ЗА 2018 ГОДИНА
Място Име Гласове за №1 Гласове за №2 Гласове за №3 Точки
1. Кирил Десподов 32 21 21 159 т.
2. Георги Петков 37 12 16 151
3. Тодор Неделев 22 29 25 149
4. Страхил Попов 6 19 14 70
5. Мартин Камбуров 9 15 12 69
6. Ивелин Попов 4 5 13 35
7. Николай Бодуров 2 7 4 24
8. Пламен Илиев 4 2 3 19
9. Антон Недялков 1 1 5 10
10. Станислав Костов 0 3 2 8
11. Николай Димитров 0 2 1 5
12. Георги Костадинов 1 0 1 4
13. Васил Божиков 0 1 0 2
Петър Занев 0 1 0 2
15. Георги Илиев 0 0 1 1
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