Спорт по тв днес: Алберт Попов на гигантски слалом в Гармиш, футбол от Англия, Германия, Италия, Испания, Франция, тенис, баскетбол, волейбол, биатлон, голф, тото

Спорт по тв днес: Алберт Попов на гигантски слалом в Гармиш, футбол от Англия, Германия, Италия, Испания, Франция, тенис, баскетбол, волейбол, биатлон, голф, тото03.02.2019 07:00; 24 часа
10,00 ч Шейни, СК в Алтенберг Eurosport 2 (пряко)
11,25 ч Ски, СК (м), гигантски слалом в Гармиш-Партенкирхен Eurosport 1/БНТ 3 (пряко)
11,30 ч Голф MAX sport 2 (пряко)
11,45 ч Шейни, СК в Алтенберг Eurosport 2 (пряко)
12,00 ч Тенис, турнир за мъже Sofia Open "Диема спорт" (пряко)
12,00 ч Тенис, турнир за жени в Хуа Хин F+/Sport+ HD (пряко)
12.45 ч Биатлон, СП за младежи в Брежно Осърбле Eurosport 2 (пряко)
13,00 ч Футбол, "Виляреал" - "Еспаньол" MAX sport 4 (пряко)
13,00 ч Северна комбинация, СК в Клингентал Eurosport 1 (пряко)
13,15 ч Футбол, "Екселсиор" - "Фейенорд" MAX sport 1 (пряко)
13,30 ч Футбол, СПАЛ - "Торино" MAX sport 3 (пряко)
14,00 ч Баскетбол, "Гран Канария" - "Баскония" "Нова спорт" (пряко)
14,00 ч Шейни, СК в Алтенберг Eurosport 2 (пряко)
14,25 ч Ски, СК (м), гигантски слалом в Гармиш-Партенкирхен Eurosport 1/БНТ 3 (пряко)
15,00 ч Снукър Eurosport 2 (пряко)
15,30 ч Футбол, "Айндховен" - "Фортуна" MAX sport 1 (пряко)
15,30 ч Тенис, турнир за жени в Санкт Петербург F+ (пряко)
16,00 ч Футбол, "Дженоа" - "Сасуоло" MAX sport 2 (пряко)
16,00 ч Футбол, "Удинезе" - "Фиорентина" MAX sport 3 (пряко)
16,00 ч Футбол, "Ним" - "Монпелие" "Нова спорт" (пряко)
16,00 ч Северна комбинация, СК в Клингентал Eurosport 1 (пряко)
16,05 ч Футбол, "Лестър" - "Манчестър Ю" "Диема спорт" 2 (пряко)
16,30 ч Футбол, "Аугсбург" - "Майнц 05" Eurosport 2 (пряко)
16,30 ч Волейбол, "Модена" - "Перуджа" RING (пряко)
16,30 ч Ски полети, СК в Оберстдорф Eurosport 1 (пряко)
17,15 ч Футбол, "Бетис" - "Атлетико" MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
17,50 ч Тото, теглене на тиража bTV (пряко)
18,00 ч Футбол, "Сент Етиен" - "Страсбург" "Нова спорт" (пряко)
18,30 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1 (пряко)
18,30 ч Футбол, "Манчестър С" - "Арсенал" "Диема спорт" 2 (пряко)
19,00 ч Футбол, "Интер" - "Болоня" MAX sport 3 (пряко)
19,00 ч Футбол, "Щутгарт" - "Фрайбург" Eurosport 2 (пряко)
19,30 ч Футбол, "Ейбар" - "Жирона" MAX sport 4 (пряко)
19,30 ч NHL, "Вашингтон" - "Бостън" MAX sport 2 (пряко)
20,00 ч Баскетбол, "Уникаха" - "Реал" "Нова спорт" (пряко)
20,45 ч Снукър Eurosport 1 (пряко)
21,00 ч NBA, "Бостън" - "Оклахома С" "Диема спорт" 2 (пряко)
21,15 ч Колоездене на писта, "6 дни на Копенхаген" Eurosport 2 (пряко)
21,30 ч Футбол, "Рома" - "Милан" MAX sport 3 (пряко)
21,45 ч Футбол, "Реал" - "Алавес" MAX sport 4/Sport+ HD (пряко)
22,00 ч Футбол, "Лион" - "Пари СЖ" "Диема спорт" (пряко)
23,30 ч Колоездене, обиколка на Сан Хуан Eurosport 2 (пряко)
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