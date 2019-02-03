Спорт по тв днес: Алберт Попов на гигантски слалом в Гармиш, футбол от Англия, Германия, Италия, Испания, Франция, тенис, баскетбол, волейбол, биатлон, голф, тото

Великобритания работи по митнически съюз с ЕС, за да спаси сделката за Брекзит Правителството е започнало "сериозна работа" по възможността Великобритания да остане в постоянен митнически съюз с ЕС като начин за спасяване на сделката за Брекзит, съобщава в.