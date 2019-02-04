Спорт по тв днес: тенис от Sofia Open, футбол от Италия, Англия и Испания, световни по ски и сноуборд, тото, волейбол, колоездене и снукър

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Полицаи стрелят по мишени за рожден ден В стрелбището на голям столичен фитнес се проведе турнир по спортна стрелба за служители и симпатизанти на най-голямата синдикална асоциация на МВР - СФСМВР. Състезанието бе по случай 10 години от учредяването на синдиката. В спора за най-точен мерник взеха участие 30 човека, предимно от СДВР, като за всеки бе предвиден сертификат и награда.

10 бона за Божинов в "Левски" Край на високите заплати в "Левски"! "Сините" са готови да предложат най-много 10 000 евро месечно възнаграждение на Валери Божинов. Това ще е таванът за български играч според новите порядки на "Герена", научи "България Днес". Ще го получават малцина. Повечето заплати ще са в рамките на 6000-8000 евро.