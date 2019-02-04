Спорт по тв днес: тенис от Sofia Open, футбол от Италия, Англия и Испания, световни по ски и сноуборд, тото, волейбол, колоездене и снукър

https://www.24chasa.bg/sport/article/7278937 www.24chasa.bg 04.02.2019 07:55; 24 часа     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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Спорт по тв днес: тенис от Sofia Open, футбол от Италия, Англия и Испания, световни по ски и сноуборд, тото, волейбол, колоездене и снукър

                                                                                                                                                      

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Лазаров постигна първата си победа в АТП на Sofia Open

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Семейството на загиналия треньор Драго Грубелник подкрепи българския скиор след успеха Алберт Попов накара над 1 милион българи да гледат ски по време на слалома в Шладминг.

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2-годишно детенце е в изключително тежко състояние с опасност за живота, след като падна от стълбищна площадка от 3-ия етаж в МБАЛ "Св. Анна" във Варна.

Шофьор блъска кон, в критично състояние е

Мъжът, пострадал снощи след катастрофа с кон, остава в критично състояние в университетската болница в Стара Загора, съобщава bTV. Инцидентът стана заради внезапно излязъл кон на пътя Казанлък -

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Само Пловдив и Русе с еднакво развита индустрия и услуги

В София заплатите са високи заради IT сектора Икономиката в област Пловдив се определя едновременно и от силна индустрия, и от сектора на услугите за разлика от останалите области,

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3000 самолета на ден прелитат над България

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Приключи редовната мисия на МВФ. В част от заключенията си те отбелязват, че икономическите резултати в България продължават да бъдат стабилни. Това написа премиерът Бойко Борисов във фейсбук.

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