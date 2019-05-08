Спорт по тв днес: 1/2-финален реванш от Шампионската лига, още футбол, баскетбол, волейбол и тенис

От 8 май спират в София топлата вода поетапно за ремонти “Топлофикация София” започва от утре пролетните ремонти на места с авариен риск. От 8 до 11 май без топла вода остават клиентите в центъра - между булевардите “Александър Стамболийски” и “Витоша” и