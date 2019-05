Двама българи станаха шампиони на Армения

Димитър Димитров-Херо даде "Иртиш" на ФИФА Димитър Димитров-Херо даде казахстанския "Иртиш" (Павлодар) на ФИФА. Исът е за незаконно уволнение (termination without just cause) на 2 май. Защитата на Димитър Димитров е поета от Vasilev and Co