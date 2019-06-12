Жребият за новия сезон отреди: "Лудогорец" приема ЦСКА в 5-ия кръг

Жребият за новия сезон отреди: "Лудогорец" приема ЦСКА в 5-ия кръг12.06.2019 17:04; 24 часа онлайн
Жребият за първия кръг на новото първенство в Първа лига, което стартира само след месец, бе изтеглен днес. Точните дати ще станат ясни след тегленето на жребия за първите квалификационни кръгове в евротурнирите, но отсега се знае, че първият кръг ще се проведе в дните между 12 и 15 юли, На старта няма да има голямо дерби.
Двойките за първия кръг са:
ЦСКА - Етър
Черно море - Локомотив (Пловдив)
Славия - Витоша (Бистрица)
Ботев (Враца) - Берое
Лудогорец - Царско село
Арда - Ботев (Пловдив)
Дунав - Левски
Първият голям сблъсък ще бъде между шампиона Лудогорец и подгласника му ЦСКА, които ще се срещнат в 5-ия кръг в началото на август в Разград. Те ще се срещнат и втори път през есента през ноември в София.
Разградчани и Левски ще се изправят един срещу друг в 12-ия кръг на "Лудогорец Арена". Това означава, че двубоят между тях ще е в началото на октомври, а вторият им сблъсък от редовния сезон ще е през пролетта на 2020 г.
Вечното дерби между ЦСКА и Левски по програма е в 8-ия кръг, което означава, че ще бъде в периода от 30 август (петък) до 1 септември (неделя). Тогава е и пловдивското дерби между Ботев и Локомотив.
Програмата до края на редовния сезон в Първа лига е следната:
II кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Левски (София) -
Ботев (Пловдив) - Дунав 2010 (Русе) -
Царско село 2015 (София) - Арда 1924 (Кърджали) -
Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Враца) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София) -
ЦСКА (София) - Черно море (Варна) -
III кръг
Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Славия 1913 (София) - ЦСКА (София) -
Ботев (Враца) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Витоша (Бистрица) -
Арда 1924 (Кърджали) - Берое (Стара Загора) -
Дунав 2010 (Русе) - Царско село 2015 (София) -
Левски (София) - Ботев (Пловдив) -
IV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив) -
Царско село 2015 (София) - Левски (София) -
Берое (Стара Загора) - Дунав 2010 (Русе) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Арда 1924 (Кърджали) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград) -
ЦСКА (София) - Ботев (Враца) -
Черно море (Варна) - Славия 1913 (София) -
V кръг
Славия 1913 (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Ботев (Враца) - Черно море (Варна) -
Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София) -
Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Дунав 2010 (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Левски (София) - Берое (Стара Загора) -
Ботев (Пловдив) - Царско село 2015 (София) -
VI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Царско село 2015 (София) -
Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (София) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав 2010 (Русе) -
ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали) -
Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Славия 1913 (София) - Ботев (Враца) -
VII кръг
Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София) -
Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна) -
Дунав 2010 (Русе) - ЦСКА (София) -
Левски (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Царско село 2015 (София) - Берое (Стара Загора) -
VIII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Берое (Стара Загора) -
Витоша (Бистрица) - Царско село 2015 (София) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив) -
ЦСКА (София) - Левски (София) -
Черно море (Варна) - Дунав 2010 (Русе) -
Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали) -
Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград) -
IX кръг
Лудогорец 1945 (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца) -
Дунав 2010 (Русе) - Славия 1913 (София) -
Левски (София) - Черно море (Варна) -
Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София) -
Царско село 2015 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Берое (Стара Загора) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
X кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Витоша (Бистрица) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора) -
ЦСКА (София) - Царско село 2015 (София) -
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) -
Славия 1913 (София) - Левски (София) -
Ботев (Враца) - Дунав 2010 (Русе) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Арда 1924 (Кърджали) -
XI кръг
Арда 1924 (Кърджали) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Дунав 2010 (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Левски (София) - Ботев (Враца) -
Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София) -
Царско село 2015 (София) - Черно море (Варна) -
Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София) -
Витоша (Бистрица) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
XII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) -
Славия 1913 (София) - Царско село 2015 (София) -
Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София) -
Арда 1924 (Кърджали) - Дунав 2010 (Русе) -
XIII кръг
Дунав 2010 (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали) -
Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Царско село 2015 (София) - Ботев (Враца) -
Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Черно море (Варна) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София) -
XIV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Славия 1913 (София) -
Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) -
Царско село 2015 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали) -
Левски (София) - Дунав 2010 (Русе) -
XV кръг
Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Пловдив) -
Арда 1924 (Кърджали) - Царско село 2015 (София) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) -
Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Черно море (Варна) - ЦСКА (София) -
XVI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Черно море (Варна) -
ЦСКА (София) - Славия 1913 (София) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца) -
Витоша (Бистрица) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Берое (Стара Загора) - Арда 1924 (Кърджали) -
Царско село 2015 (София) - Дунав 2010 (Русе) -
Ботев (Пловдив) - Левски (София) -
XVII кръг
Ботев (Пловдив) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Левски (София) - Царско село 2015 (София) -
Дунав 2010 (Русе) - Берое (Стара Загора) -
Арда 1924 (Кърджали) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Ботев (Враца) - ЦСКА (София) -
Славия 1913 (София) - Черно море (Варна) -
XVIII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София) -
Черно море (Варна) - Ботев (Враца) -
ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Дунав 2010 (Русе) -
Берое (Стара Загора) - Левски (София) -
Царско село 2015 (София) - Ботев (Пловдив) -
XIX кръг
Царско село 2015 (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора) -
Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
Дунав 2010 (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна) -
Ботев (Враца) - Славия 1913 (София) -
XX кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца) -
Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали) -
ЦСКА (София) - Дунав 2010 (Русе) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив) -
Берое (Стара Загора) - Царско село 2015 (София) -
XXI кръг
Берое (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Царско село 2015 (София) - Витоша (Бистрица) -
Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Левски (София) - ЦСКА (София) -
Дунав 2010 (Русе) - Черно море (Варна) -
Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца) -
XXII кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали) -
Славия 1913 (София) - Дунав 2010 (Русе) -
Черно море (Варна) - Левски (София) -
ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Царско село 2015 (София) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара Загора) -
XXIII кръг
Витоша (Бистрица) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Берое (Стара Загора) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
Царско село 2015 (София) - ЦСКА (София) -
Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) -
Левски (София) - Славия 1913 (София) -
Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Враца) -
Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград) -
XXIV кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Арда 1924 (Кърджали) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав 2010 (Русе) -
Ботев (Враца) - Левски (София) -
Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив) -
Черно море (Варна) - Царско село 2015 (София) -
ЦСКА (София) - Берое (Стара Загора) -
Локомотив 1926 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) -
XXV кръг
Локомотив 1926 (Пловдив) - Етър ВТ (Велико Търново) -
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - ЦСКА (София) -
Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) -
Царско село 2015 (София) - Славия 1913 (София) -
Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) -
Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -
Дунав 2010 (Русе) - Арда 1924 (Кърджали) -
XXVI кръг
Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав 2010 (Русе) -
Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София) -
Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив) -
Ботев (Враца) - Царско село 2015 (София) -
Славия 1913 (София) - Берое (Стара Загора) -
Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -
ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -
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