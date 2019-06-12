Жребият за новия сезон отреди: "Лудогорец" приема ЦСКА в 5-ия кръг

https://www.24chasa.bg/sport/article/7503642 www.24chasa.bg 12.06.2019 17:04; 24 часа онлайн     
Жребият бе теглен днес на базата на БФС в Бояна. Снимка БФС

Жребият за първия кръг на новото първенство в Първа лига, което стартира само след месец, бе изтеглен днес. Точните дати ще станат ясни след тегленето на жребия за първите квалификационни кръгове в евротурнирите, но отсега се знае, че първият кръг ще се проведе в дните между 12 и 15 юли, На старта няма да има голямо дерби.

Двойките за първия кръг са:

ЦСКА - Етър

Черно море - Локомотив (Пловдив)

Славия - Витоша (Бистрица)

Ботев (Враца) - Берое

Лудогорец - Царско село

Арда - Ботев (Пловдив)

Дунав - Левски

Първият голям сблъсък ще бъде между шампиона Лудогорец и подгласника му ЦСКА, които ще се срещнат в 5-ия кръг в началото на август в Разград. Те ще се срещнат и втори път през есента през ноември в София.

Разградчани и Левски ще се изправят един срещу друг в 12-ия кръг на "Лудогорец Арена". Това означава, че двубоят между тях ще е в началото на октомври, а вторият им сблъсък от редовния сезон ще е през пролетта на 2020 г.

Вечното дерби между ЦСКА и Левски по програма е в 8-ия кръг, което означава, че ще бъде в периода от 30 август (петък) до 1 септември (неделя). Тогава е и пловдивското дерби между Ботев и Локомотив.

Програмата до края на редовния сезон в Първа лига е следната:

II кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Левски (София) -

Ботев (Пловдив) - Дунав 2010 (Русе) -

Царско село 2015 (София) - Арда 1924 (Кърджали) -

Берое (Стара Загора) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Враца) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Славия 1913 (София) -

ЦСКА (София) - Черно море (Варна) -

III кръг

Черно море (Варна) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Славия 1913 (София) - ЦСКА (София) -

Ботев (Враца) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Витоша (Бистрица) -

Арда 1924 (Кърджали) - Берое (Стара Загора) -

Дунав 2010 (Русе) - Царско село 2015 (София) -

Левски (София) - Ботев (Пловдив) -

IV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Пловдив) -

Царско село 2015 (София) - Левски (София) -

Берое (Стара Загора) - Дунав 2010 (Русе) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Арда 1924 (Кърджали) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград) -

ЦСКА (София) - Ботев (Враца) -

Черно море (Варна) - Славия 1913 (София) -

V кръг

Славия 1913 (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Ботев (Враца) - Черно море (Варна) -

Лудогорец 1945 (Разград) - ЦСКА (София) -

Арда 1924 (Кърджали) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Дунав 2010 (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Левски (София) - Берое (Стара Загора) -

Ботев (Пловдив) - Царско село 2015 (София) -

VI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Царско село 2015 (София) -

Берое (Стара Загора) - Ботев (Пловдив) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Левски (София) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Дунав 2010 (Русе) -

ЦСКА (София) - Арда 1924 (Кърджали) -

Черно море (Варна) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Славия 1913 (София) - Ботев (Враца) -

VII кръг

Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Славия 1913 (София) -

Арда 1924 (Кърджали) - Черно море (Варна) -

Дунав 2010 (Русе) - ЦСКА (София) -

Левски (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Ботев (Пловдив) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Царско село 2015 (София) - Берое (Стара Загора) -

VIII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Берое (Стара Загора) -

Витоша (Бистрица) - Царско село 2015 (София) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Пловдив) -

ЦСКА (София) - Левски (София) -

Черно море (Варна) - Дунав 2010 (Русе) -

Славия 1913 (София) - Арда 1924 (Кърджали) -

Ботев (Враца) - Лудогорец 1945 (Разград) -

IX кръг

Лудогорец 1945 (Разград) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Арда 1924 (Кърджали) - Ботев (Враца) -

Дунав 2010 (Русе) - Славия 1913 (София) -

Левски (София) - Черно море (Варна) -

Ботев (Пловдив) - ЦСКА (София) -

Царско село 2015 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Берое (Стара Загора) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

X кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Витоша (Бистрица) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Берое (Стара Загора) -

ЦСКА (София) - Царско село 2015 (София) -

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив) -

Славия 1913 (София) - Левски (София) -

Ботев (Враца) - Дунав 2010 (Русе) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Арда 1924 (Кърджали) -

XI кръг

Арда 1924 (Кърджали) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Дунав 2010 (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Левски (София) - Ботев (Враца) -

Ботев (Пловдив) - Славия 1913 (София) -

Царско село 2015 (София) - Черно море (Варна) -

Берое (Стара Загора) - ЦСКА (София) -

Витоша (Бистрица) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

XII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

ЦСКА (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Черно море (Варна) - Берое (Стара Загора) -

Славия 1913 (София) - Царско село 2015 (София) -

Ботев (Враца) - Ботев (Пловдив) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Левски (София) -

Арда 1924 (Кърджали) - Дунав 2010 (Русе) -

XIII кръг

Дунав 2010 (Русе) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Левски (София) - Арда 1924 (Кърджали) -

Ботев (Пловдив) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Царско село 2015 (София) - Ботев (Враца) -

Берое (Стара Загора) - Славия 1913 (София) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Черно море (Варна) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - ЦСКА (София) -

XIV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - ЦСКА (София) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Черно море (Варна) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Славия 1913 (София) -

Берое (Стара Загора) - Ботев (Враца) -

Царско село 2015 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Ботев (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали) -

Левски (София) - Дунав 2010 (Русе) -

XV кръг

Левски (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Пловдив) -

Арда 1924 (Кърджали) - Царско село 2015 (София) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) -

Ботев (Враца) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Славия 1913 (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Черно море (Варна) - ЦСКА (София) -

XVI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Черно море (Варна) -

ЦСКА (София) - Славия 1913 (София) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Ботев (Враца) -

Витоша (Бистрица) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Берое (Стара Загора) - Арда 1924 (Кърджали) -

Царско село 2015 (София) - Дунав 2010 (Русе) -

Ботев (Пловдив) - Левски (София) -

XVII кръг

Ботев (Пловдив) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Левски (София) - Царско село 2015 (София) -

Дунав 2010 (Русе) - Берое (Стара Загора) -

Арда 1924 (Кърджали) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Ботев (Враца) - ЦСКА (София) -

Славия 1913 (София) - Черно море (Варна) -

XVIII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Славия 1913 (София) -

Черно море (Варна) - Ботев (Враца) -

ЦСКА (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Арда 1924 (Кърджали) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Дунав 2010 (Русе) -

Берое (Стара Загора) - Левски (София) -

Царско село 2015 (София) - Ботев (Пловдив) -

XIX кръг

Царско село 2015 (София) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Ботев (Пловдив) - Берое (Стара Загора) -

Левски (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

Дунав 2010 (Русе) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Арда 1924 (Кърджали) - ЦСКА (София) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Черно море (Варна) -

Ботев (Враца) - Славия 1913 (София) -

XX кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Ботев (Враца) -

Славия 1913 (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Черно море (Варна) - Арда 1924 (Кърджали) -

ЦСКА (София) - Дунав 2010 (Русе) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Левски (София) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Ботев (Пловдив) -

Берое (Стара Загора) - Царско село 2015 (София) -

XXI кръг

Берое (Стара Загора) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Царско село 2015 (София) - Витоша (Бистрица) -

Ботев (Пловдив) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Левски (София) - ЦСКА (София) -

Дунав 2010 (Русе) - Черно море (Варна) -

Арда 1924 (Кърджали) - Славия 1913 (София) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Враца) -

XXII кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Ботев (Враца) - Арда 1924 (Кърджали) -

Славия 1913 (София) - Дунав 2010 (Русе) -

Черно море (Варна) - Левски (София) -

ЦСКА (София) - Ботев (Пловдив) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Царско село 2015 (София) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Берое (Стара Загора) -

XXIII кръг

Витоша (Бистрица) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Берое (Стара Загора) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

Царско село 2015 (София) - ЦСКА (София) -

Ботев (Пловдив) - Черно море (Варна) -

Левски (София) - Славия 1913 (София) -

Дунав 2010 (Русе) - Ботев (Враца) -

Арда 1924 (Кърджали) - Лудогорец 1945 (Разград) -

XXIV кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Арда 1924 (Кърджали) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав 2010 (Русе) -

Ботев (Враца) - Левски (София) -

Славия 1913 (София) - Ботев (Пловдив) -

Черно море (Варна) - Царско село 2015 (София) -

ЦСКА (София) - Берое (Стара Загора) -

Локомотив 1926 (Пловдив) - Витоша (Бистрица) -

XXV кръг

Локомотив 1926 (Пловдив) - Етър ВТ (Велико Търново) -

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - ЦСКА (София) -

Берое (Стара Загора) - Черно море (Варна) -

Царско село 2015 (София) - Славия 1913 (София) -

Ботев (Пловдив) - Ботев (Враца) -

Левски (София) - Лудогорец 1945 (Разград) -

Дунав 2010 (Русе) - Арда 1924 (Кърджали) -

XXVI кръг

Етър ВТ (Велико Търново) - Дунав 2010 (Русе) -

Арда 1924 (Кърджали) - Левски (София) -

Лудогорец 1945 (Разград) - Ботев (Пловдив) -

Ботев (Враца) - Царско село 2015 (София) -

Славия 1913 (София) - Берое (Стара Загора) -

Черно море (Варна) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.) -

ЦСКА (София) - Локомотив 1926 (Пловдив) -

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