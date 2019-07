Шампионка в плуването разказа за ползата от небръснатите крака

View this post on Instagram

Кто-то уже отмучился @maya_do_ro ...?? а вот у нас впереди ещё произвольная программа #шаманы ? #12мая #золотаямедаль #naturegirl #roadtotokyo #swimmer #sportlife #artisticswimming #aquamary #aquaмари #goldie #lenesscup2019