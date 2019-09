През ноември Шанхай ще бъде домакин на международен турнир по електронни спортове

От 28 ноември до 1 декември Шанхай ще бъде домакин на турнир по електронни спортове от серията Мастърс. Той ще се проведе в четири части – състезателна, индустриален форум, изложение и гала, информира Радио "Китай".

Наградният фонд за състезателната част е 5 милиона юана (700 000 долара), като в нея са потвърдили участие над 100 топ играчи от цял свят. Те ще премерят сили в три игри: Dungeon and Fighter, Overwatch и League of Legends.

В последните няколко години Шанхай прави сериозни усилия да се утвърди като предпочитано място за състезания по електронни спортове. По думите на Уан Юн, зам.-генерален секретар на Шанхайската асоциация за електронни спортове, в момента градът преживява бум на тази индустрия, а обемът на пазара тук се оценява на 14,64 милиарда юана.

Много големи състезания, включително League of Legends Pro League и King of Glory Pro League вече са се провеждали в Шанхай, който също така бе домакин и на The International 2019 (TI9), което бе за първи път в Азия.