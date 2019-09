Димитър Бербатов изрече на глас онова, което знаехме, но както той не искаше да каже, така и ние не искахме да чуем. Да, това е официалният край на една епоха в българския футбол. Епоха от световно значение. Точно 9 години след знаменитият си хеттрик за “Манчестър Юнайтед” срещу “Ливърпул” легендарният №9 обяви оттеглянето си от футбола.

Обяви го по неговия си начин. “24 часа” ви предлага подбрани дати и факти от епохата “Бербатов”.

30 януари 1981 г. - Димитър Бербатов се ражда в Благоевград.

1991 г. - започва да тренира в “Пирин”.

16 декември 1998 г. - изиграва първия си мач за ЦСКА. В гръцкия град Катарини сменя на полувремето Мартин Петров при 0:0 в контрола срещу “Пиерикос”.

6 март 1999 г. - първи официален мач за ЦСКА - срещу “Левски”. Влиза в 72-ата мин при 1:3 на мястото на Стилиян Петров, а дербито завършва 2:3.

10 март 1999 г. - първи гол за ЦСКА! Влиза половин час преди края на 1/4-финала за купата срещу “Миньор” (Перник) при 1:1. Бележи за 2:1.

Април 1999 г. - дебютира за юношеския национален отбор на България в контрола с Русия в Баня (Карловско). Дебют и бенефис!

26 май 1999 г. - първи трофей в кариерата. Печели купата на България с ЦСКА след 1:0 във финала над “Литекс”.

Май 1999 г. - дебютира за младежкия национален отбор. Стойчо Младенов го вика за контрола срещу Румъния в Букурещ.

3 септември 1999 г. - вкарва 2 гола в официалния си дебют за младежкия национален отбор за победата с 4:1 като гост в евроквалификация с Швеция. Официален дебют и бенефис!

1 октомври 1999 г. - първи мач в Англия. На 18 г. излиза на “Сейнт Джеймсис Парк” с ЦСКА срещу “Нюкасъл” (2:2) в реванш за Купата на УЕФА.

17 ноември 1999 г. - дебютира за мъжкия национален отбор на България! В рамките на една година преминава от юношеския през младежкия в мъжкия национален тим. Димитър Димитров-Херо му праща първата повиквателна. А на датата, на която 6 г. по-рано Господ беше станал българин на “Парк де Пренс”, Бербатов влиза в 65-ата мин на контролата срещу Гърция в Козани на мястото на Сашо Александров, за да запише първия си мач за “А” отбора на България.

12 февруари 2000 г. - началото на головия рекорд за националния отбор! В първия си мач като титуляр за България бележи първия си гол - в Южна Америка при 2:3 от Чили.

14 юли 2000 г. - подписва договор с “Байер” (Леверкузен). ЦСКА получава 4,5 млн. марки плюс 500 000 за брой изиграни мачове, като запазва 30% от следващ трансфер. Договорът влиза в сила от 1 януари 2001 г. - дотогава Бербатов е играч на ЦСКА.

24 август 2000 г. - за първи път вкарва 5 гола в един мач, но не и за последен! Става първият играч на ЦСКА, разписвал се 5 пъти в евротурнирите, при 8:0 над молдовския “Конструкторул”.

11 октомври 2000 г. - бележи гол и в първия си квалификационен мач за България - за 1:1 срещу Дания. Става и последният човек, който вкарва на Петър Шмайхел в националния отбор.

10 февруари 2001 г. - дебютира в Бундеслигата. Влиза на мястото на Улф Кирстен и веднага записва първата си асистенция. “Байер” бие “Кьолн” 4:1.

22 септември 2001 г. - вкарва първия си гол за “Байер” и в Бундеслигата - влиза и бележи за 1:1 в гостуването на “Борусия” (Дортмунд).

9 април 2002 г. - първи гол срещу “Ливърпул”. “Леверкузен” отстранява “мърсисайдци” в 1/4-финал в Шампионската лига. След 0:1 на “Анфийлд” “аспирините” бият 4:2. Бербатов влиза при 1:1 и вкарва за 3:1.

24 април 2002 г. - за първи път излиза на “Олд Трафорд”! И то в полуфинал в Шампионската лига срещу “Манчестър Юнайтед”. Мачът завършва 2:2, а след 1:1 в реванша “Байер” отстранява и “Юнайтед”.

15 май 2002 г. - на 21 г. играе финал в Шампионската лига срещу “Реал” (Мадрид). “Кралете” спечелиха 2:1 с шедьовъра на Зидан в дебюта на принудително влезлия Касияс, направил чудеса на вратата, включително спасявайки голов удар на Бербатов в края.

12 октомври 2002 г. - контузил се още в първата минута, Бербатов асистира на Стилиян Петров, сам вкарва в 37-ата мин и излиза при 2:0 за голямата победа над Хърватия по пътя към Евро 2004 в официалното откриване на Националния стадион “Васил Левски” след реконструкцията.

Декември 2002 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за първи път.

10 септември 2003 г. - Бербатов вкарва 2 гола за 3:0 в гостуването на Андора, България се класира за Евро 2004.

28 април 2004 г. - в трети пореден мач на националния отбор Бербатов вкарва по 2 гола - този път при 3:0 над Камерун. След това вестник “24 часа” публикува каре със статистика за голмайсторите на България - Бербатов изравнява Гунди и Чико с по 19 гола, а №1 е Зума с 47. Бербатов вижда това каре, изрязва го и го залепя над леглото си в Леверкузен, за да ляга и става с идеята, че трябва да подобри рекорда на Христо Бонев.

Декември 2004 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за втори път.

Декември 2005 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за трети път. Този път се вглежда във вестникарско каре, че легендарният Христо Стоичков е бил 5 пъти №1, и вече има нова голяма амбиция.

17 май 2006 г. - “Тотнъм” обявява официално, че е купил Бербатов от “Леверкузен” за 16 млн. евро.

19 август 2006 г. - първи мач в английския футбол - 0:2 като гости на “Болтън”.

22 август 2006 г. - първи гол във Висшата лига на Англия в първия мач на “Уайт Харт Лейн” - бележи с левия крак и асистира за 2:0 над “Шефилд Юнайтед”".

Декември 2007 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за четвърти път.

29 декември 2007 г. - четири гола във Висшата лига. “Тотнъм” бие “Рединг” 6:4 в трилър - 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 5:4, 6:4.

24 февруари 2008 г. - първи трофей в Англия. Първи мач на “Уембли” - финал за Купата на лигата срещу “Челси”. Първи гол на “Уембли”. “Тотнъм” бие 2:1 след продължения и печели отново трофей след 1999 г.

7 април 2008 г. - учредяване на фондация “Димитър Бербатов”.

1 септември 2008 г. - 2 минути преди полунощ. 2 минути преди затварянето на трансферния прозорец. Тогава се финализира най-големият договор в историята с участието на български футболист - Димитър Бербатов подписва с “Манчестър Юнайтед”! “Червените дяволи” го купуват от “Тотнъм” за 30,75 млн. паунда и към онзи ден българин се превръща в най-скъпия трансфер в историята на легендарния клуб от “Олд Трафорд”.

13 септември 2008 г. - дебютира за “Манчестър Юнайтед” - срещу “Ливърпул” на “Анфийлд”. Асистира за първия гол в мача, но съперникът обръща до 2:1.

30 септември 2008 г. - първи гол за “Манчестър Юнайтед”, даже първи два. Отбелязва 2 гола за 3:0 над “Олборг” в дебюта са за “Юнайтед” в Шампионската лига.

Декември 2008 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за пети път. Рекордът на Стоичков е изравнен.

19 януари 2009 - първите награди за “Успелите деца на България” на фондация “Димитър Бербатов” се провеждат във Военния клуб в София. Сър Алекс приветства инициативата и урежда клубният самолет да докара Димитър в България, за да награди децата, и да го върне в Манчестър.

16 май 2009 г. - първата титла на Англия! Първи българин, шампион във Висшата лига. 18-а титла в историята на “Юнайтед”, “Ливърпул” вече не е сам на върха.

27 май 2009 г. - играе във втори финал в Шампионската лига. “Манчестър” губи 0:2 от “Барселона” в Рим.

15 октомври 2009 г. - ражда се дъщеря му Деа.

18 ноември 2009 г. - става голмайстор №1 в историята на България! Отбелязва два гола. С този за 2:1 изравнява Христо Бонев, а с попадението за крайното 4:1 над Малта на стадиона на “Хибърниънс” Бербатов задминава легендарния Зума. И с 48 гола той вече е №1 за България.

Декември 2009 - Бербатов става “Футболист на годината” за шести път. Рекордът на Стоичков е подобрен.

3 март 2010 г. - последен мач за националния отбор, 0:2 от Полша.

13 май 2010 г. - Бербатов обявява официално оттеглянето си от националния отбор.

19 септември 2010 г. - вкарва великия хеттрик за 3:2 за “Манчестър Юнайтед” срещу “Ливърпул” на “Олд Трафорд” в сезона, в който “червените дяволи” минават големия съперник по титли. За последно играч на “Юнайтед” е вкарвал 3 срещу “мърсисайдци” 64 години по-рано... Впоследствие хеттрикът на Бербатов е определян дори като “най-великия в историята на Висшата лига”. А датата остава паметна. И за Бербатов, и за “Манчестър Юнайтед”, и за българския футбол.

27 ноември 2010 г. - първият чужденец с 5 гола във Висшата лига! Бележи пет пъти до 70-ата мин, като дори има шанс за исторически шести гол. “Юнайтед” сразява “Блекбърн” 7:1. Само трима големи английски голаджии бяха вкарвали 5 в един мач преди това - Анди Коул, Алан Шиърър и Джърмейн Дефо. След Бербатов Серхио Агуеро стана вторият чужденец и петият с грандиозното постижение.

Декември 2010 г. - Бербатов става “Футболист на годината” за седми път! Излиза пред медиите и призовава спортните журналисти повече да не гласуват за него, а да се даде път на младите. Димитър Бербатов - седем пъти футболист №1 на България и общо 13 пъти в топ 3 в анкетата!

22 май 2011 г. - Бербатов е голмайстор на Висшата лига! При историческата 19-а титла, с която “Манчестър Юнайтед” изпревари “Ливърпул”, българин е не просто шампион, но и голмайстор на Англия.

28 май 2011 г. - шокиращо за футболния свят голмайсторът на Висшата лига и “Юнайтед” е оставен от Алекс Фергюсън извън групата за финала на Шампионската лига срещу “Барселона” на “Уембли”.

30 август 2012 г. - Бербатов напуска “Манчестър Юнайтед”. Заради Мартин Йол, който го привлича в Англия и в “Тотнъм” от “Байер”, Димитър решава да премине във “Фулъм”. Трансферната сума е 5 милиона лири.

19 ноември 2012 г. - ражда се дъщеря му Елиа.

26 декември 2012 г. - Keep calm and pass me the ball. На Боксинг дей дава живот на фразата във футболните среди. Хрумва му, докато отива да “пусне една вода” преди мача и си представя как вкарва гол. И я написва върху подложната фланелка за забавление. После вкарва на “Саутхемптън” и показва творението си, също донесло наслада и добило популярност.

31 януари 2014 г. - напуска английското първенство, преминава във френското. Подписва с “Монако”.

12 февруари 2014 г. - първи гол във Франция. Вкара в 115-ата мин по време на продълженията за победното 1:0 за “Монако” в местното дерби с “Ница”, с което класира отбора напред за купата на страната.

8 март 2014 г. - първи гол в Лига 1. Бележи и изработва дузпа за 2:1 над “Сошо”.

25 февруари 2015 г. - изравнява рекорда на Христо Стоичков за българин с най-много голове в европейските клубни турнири. Двамата имат по 34 гола. Бербатов отбелязва своя 34-и в Лондон - при изненадващата победа на “Монако” с 3:1 като гост на “Арсенал” в 1/8-финал на Шампионската лига.

2 септември 2015 г. - ПАОК обяви привличането на голямата българска звезда Димитър Бербатов.

3 септември 2015 г. - 8000 души организираха грандиозно посрещане на Бербатов на стадион “Тумба” в Солун.

12 септември 2015 г. - дебютира в Гърция в гостуване на “Верия”.

27 септември 2015 г. - първи гол в Гърция. Влиза 30 мин преди края при 0:1 в гостуването на “Атромитос” - вкарва за 1:1 и асистира за победата с 2:1.

1 юни 2016 г. - след раздялата с ПАОК вече е свободен агент.

14 юни 2017 г. - фондация “Димитър Бербатов” организира първия изцяло благотворителен звезден мач у нас заедно с фондацията на Луиш Фиго - All Stars 2017. Куп звезди на световния футбол идват в София. Пол Скоулс, Гари Невил, Райън Гигс, Патрис Евра, Неманя Видич, Роби Кийн, Мичел Салгадо, Давид Трезеге, Предраг Миятович, Робер Пирес, Дейвид Джеймс и Йенс Леман са сред участниците в грандиозния спектакъл на стадион “Васил Левски”. Христо Стоичков и Красимир Балъков са съотборници на Бербатов в отбора му United Stars. Димитър отново изпитва удоволствието да играе рамо до рамо с Мартин Петров и Стилиян Петров. Мачът между звездните селекции на Фиго и Бербатов завършва 3:3. “Това не е бенефис, а мач за по-доброто утре”, обявява Димитър. Всички приходи отиват за талантливите деца на България, подкрепяни от неговата фондация.

23 август 2017 г. - “Керала Бластърс” обявява официално, че привлича Димитър Бербатов.

17 ноември 2017 г. - дебютира в индийската Суперлига. Завърна се в игра след 535 дни - след последния си официален мач за ПАОК срещу “Панатинайкос” на 31 май 2016 г. Мачът на откриването на индийското първенство срещу шампиона АТК, където играеше партньорът му от “Тотнъм” Роби Кийн, завърши 0:0.

8 февруари 2018 г. - вкарва първия си гол в индийската Суперлига - срещу АТК.

23 февруари 2018 г. - последният мач на Бербатов! “Керала” - “Ченаин” 0:0.

10 ноември 2018 г. - Димитър Бербатов представя официално своята автобиография “По моя начин”.

19 септември 2019 г. - 38-годишният Димитър Бербатов обяви официално края на кариерата си!